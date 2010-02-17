21 میلیون عراقی در داخل و خارج واجد شرایط شرکت در انتخابات اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، هم اکنون کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در حال فراهم آوردن شرکت گسترده اتباع عراقی خارج از کشور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس است.

بر اساس برآوردهای آماری، دو میلیون نفر از اتباع عراقی حق شرکت در انتخابات پارلمانی را دارند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنین اعلام کرد : انتخابات پارلمانی 2010 در 45 شهر خارج از عراق (16 کشور) برگزار شده که در این شهرها 823 صندوق اخذ رای نیز در نظر گرفته شده است.



از سوی دیگر، شیوخ عشایر عراق با تاکید بر اهمیت شرکت در انتخابات، آمادگی عشایر را برای حفظ امنیت حوزه های اخذ رای اعلام کردند.

شیوخ عشایر با اشاره به اینکه شرکت در انتخابات تکلیفی ملی است، تاکید کرده اند : شرکت کنندگان باید بر اساس شایستگی و سلامت نامزدها دست به انتخاب بزنند تا کشور در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد.

از دیگر سو، فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" (نخست وزیر اسبق) اعلام کرد: رد صلاحیت یک یا دو نامزد از این تشکل مانعی در برابر شرکت پر قدرت ما در انتخابات پارلمانی هفتم مارس ایجاد نخواهد کرد؛ اگر چه این جریان سیاسی پیشتر هشدار داده بود در صورت رد صلاحیت صالح المطلک و ظافر العانی انتخابات را تحریم خواهد کرد.

همچنین "اد میلکرت" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، با اشاره به شرکت 19 میلیون عراقی در انتخابات پارلمانی، اظهار داشت : این انتخابات تحت نظارت ناظران داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فرستاده سازمان ملل متحد در انتخابات پارلمانی 18 میلیون و 900 هزار عراقی در 48 هزار حوزه اخذ رای در داخل عراق به پای صندوقهای رای می روند.