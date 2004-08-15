آمريكايي ها با زبان تهديد و نيروي نظامي هرگز نمي توانند ثبات و امنيت را در عراق برقرار كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امارات امروز يكشنبه در سرمقاله خود نوشت : تهديد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به ادامه عمليات نظامي در شهر نجف و نابودي هر كس در مقابل آنچه وي نظام آزاد دمكراتيك خواند، مفهومش تمايل اشغالگران در تعامل با تحولات عراق با زبان زور و نظامي بدون دادن فرصت به راه حل هاي سياسي است.



بدون شك متوسل شدن به گفتگو و راه هاي مسالمت آميز مي تواند جان خيلي افراد را حفظ كند و مانع از خون ريزي بيگناهان شود، واقعيت اين است كه درگيري هاي خونين كه شهرهاي عراق بويژه در نجف شاهد آن هستيم هرگز با شيوه بازوي نظامي اشغالگران حل و فصل نخواهد شد.



به رغم اينكه مي دانيم اشغالگران از قدرت و امكانات پيشرفته و توان زيادي در ضربه زدن به هر طرف ديگر برخوردار هستند كه نمي توان قدرت اشغالگران را كه با پيشرفته ترين وسائل مدرن و تكنيك نظامي حمايت مي شود با ديگران مقايسه كرد.



لذا اعتقاد داريم كه زبان گفتگو كارامد ترين وسيله براي جلوگيري از خونريزي و درگيري كه به ثبات و امنيت و آينده عراق ضربه مي زند، بوده و اين گفتگو بايد يك تمايل واقعي در فراهم كردن زمينه و فضا براي تمام نيروهاي عراقي براي مشاركت در روند سياسي و قرار ندادن موانع يا مشكلات در مقابل آن باشد.



عراق اكنون در مرحله دگرگوني مهمي قرار دارد و در نتيجه شايسته است گزينه نظامي كنار گذاشته شود تا تنفر و انزجار وخشونت ميان گروه ها و جريان ها تعميق نشود و فاصله هاي ميان گروه هاي عراقي افزايش نيابد و تمايلات ومصالح با هم درگير نشود كه در نهايت منجر به پيامدهاي منفي بر ثبات عراق و امنيت آن خواهد شد.



بدون شك جامعه بين الملل بايد بيش از هر زمان ديگر براي مداخله و متقاعد كردن اشغالگران به پرهيز از افزايش استفاده از ماشين نظامي عليه عراقي ها وارد عمل شود، زيرا كاربرد زور و نظامي گري عليه عراقي ها باعث افزايش مشكلات و چالش هايي خواهد شد كه تنها به تعميق و تشديد بحراني منجر خواهد شد كه اين كشور از مدت هاي طولاني از آن رنج مي برد.



لذا بايد همه جريان ها با متوسل شدن به زبان عقلگرايي و خرد از منطق ناديده گرفتن و به حاشيه راندن ديگران خودداري كرده و در گفتگوي واقعي مبتني بر احترام و رعايت منافع ديگران و متوسل نشدن به اجراي قانون جنگل وارد شوند زيرا قانون جنگل كه در آن قوي ضعيف را مي بلعد، شكستش در گذر تاريخ ثابت شده است.