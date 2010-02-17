9 جایگاه CNG در بوشهر آماده تحویل است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مفرد بوشهری در مراسم تودیع و معارفه مدیران شرکت گاز استان بوشهر با بیان این که قبل از آغاز به کار شرکت گاز بوشهر، جایگاه CNG در استان بوشهر وجود نداشت، افزود: در حال حاضر دو جایگاه CNG در استان فعال و راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تمام مصوبات سفر استانی هیئت دولت در بخش گاز در این استان اجرایی شده است، اظهار داشت: هم اینک 9 شهر استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند و 11 شهر استان بوشهر نیز اجرای خط انتقال در دست اجراست .

مدیرعامل سابق شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به نوپا بودن شرکت گاز استان بوشهر گفت: بیش از 92درصد نیروهای شرکت گاز بومی هستند و در دو سال گذشته افزون بر تشکیل چارت سازمانی و تاسیس شرکت، برنامه های عمرانی نیز به سرعت انجام شده است.

مفرد بوشهری اضافه کرد: در این مدت 113 قرارداد عمده در زمینه امور گاز استان بوشهر به امضا رسید و عمده ‌ترین کار ما گازرسانی به شهر بوشهر به طول 45 کیلومتر با لوله 20 اینچ بود که 10کیلومتر آن در آب بود، اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فروش گاز به صنایع، شرکت گاز بوشهر مقام نخست کشور را دارد، گفت: قرارداد فروش 61 میلیون متر مکعب گاز در روز با صنایع منعقد شده است که بزودی این رقم به 90 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت .

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر نیر گفت:از زمان استقلال شرکت گاز استان بوشهر در سال 87 تاکنون روزانه 1.8کیلومتر کار شبکه، خط انتقال و تغذیه گاز در این استان انجام شده است .

مسعود نصوری با بیان این که عمده مصوبات اجرایی شده وزارت نفت در استان بوشهر مربوط به شرکت گاز استان بوشهر بوده، افزود: خوشبختانه بخش عمده ای از مصوبات توسط شرکت گاز استان بوشهر اجرایی شده است.