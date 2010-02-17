جداسازی فاضلاب از آب خام در کرج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهردار کرج ظهر چهارشنبه در بازدید از منطقه هشت شهرداری کرج و بررسی مشکلات این منطقه اظهار داشت: به دلیل بالا بودن سقف آب های زیرزمینی و زیر سطحی و خاصیت مویینگی خاک و تراوش آب در طبقات تحتانی (زیرزمین ها و طبقات همکف منازل مسکونی ) و فقدان استحکام لازم سازه ها و بناهای موجود در محله اسلام آباد باید هرچه سریعتر به مشکل آبهای سطحی این منطقه رسیدگی کرد.

وی همچنین بر اجرای طرح جامع مطالعات و نحوه دفع آب های سطحی و زیرسطحی منطقه اسلام آباد توسط معاونت فنی و عمرانی و رفع مشکلات آبهای زیرسطحی و جداسازی فاضلاب از آب خام جهت مصارف سازمان پارکها و آبیاری فضاهای سبز تأکید کرد.

در ادامه این بازدید به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی جلسه ای با حضور مسئولین در منطقه 8 شهرداری کرج تشکیل و در خصوص شناسایی و ساماندهی محلات بحران خیزبحث و تبادل نظر شد.

شهردار کرج در این نشست به اولویت تملک املاک دارای مشکل، تهیه طرح های لازم از طریق شهرداری کرج و تأمین اعتبارات مورد نیاز با تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه، اجرایی نمودن پروژه کلکتور جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی خیابان برغان توسط معاونت فنی و عمرانی و بصورت مشترک با اداره آب و فاضلاب غرب استان تهران و بهره برداری مجدد از چاه آب موجود در ضلع شمالی 45 متری کرج به منظور آبیاری فضای سبزحدود سه منطقه اشاره کرد.



شهرداری منطقه چهار نیز درراستای هدایت آبهای سطحی در سال جاری اقدام به احداث ویا بهسازی کانالهای سطح منطقه کرده است.

لوله گذاری کانال فاز 5 بطول 110مترو با قطر لوله 1200میلی متر، لوله گذاری سیاه جوی در سهرابیه بطول 530 متر وبا لوله به قطر 1200میلی متر، واحداث 10عدد منهول لجن گیر در مسیر لوله گذاری سیاه جوی از جمله اقدامات صورت گرفته در این منطقه است.

همچنین لوله گذاری کانال در خیابان ارکیده شرقی و کوی زنبق به طول 120متر وقطر لوله دو هزار میلی متر با بودجه مصوب شش میلیارد ریال در حال انجام است که تاکنون چهار میلیارد ریال آن هزینه شده است.