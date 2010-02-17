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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

فاز اول ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی کلنگ زنی شد

فاز اول ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی کلنگ زنی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فاز اول پروژه احداث ترمینال کانتینری مجتمع بندری شهید رجایی با ظرفیت 350 هزار TEU کانتینر با حضور معاون وزیر راه و ترابری کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کلنگ زنی فاز اول پروژه احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور عطا الله صدر، معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور به زمین زده شد.

پایانه ریلی کانتینری بندرشهید رجایی به منظور ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر به شبکه حمل و نقل ریلی کشور و با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود.

این پروژه شامل دو فاز با جحم سرمایه گذاری پیش بینی شده در فاز اول 110 میلیارد ریال و در فاز دوم 100 میلیارد ریال به مموع 210 میلیارد ریال توسط شرکت بار آفرین آرین تامین خواهد شد.

شرکت بارآفرین آرین با سرمایه گذاری مشترک شرکت های کانشیپ و تایدواتر خاورمیانه تاسیس شده است.

این پروژه با در دو فاز با مجموع ظرفیت جابه جایی 7 هزار TEU کانتینر ساخته خواهد شد.

کد مطلب 1036293

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