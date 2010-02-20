کرج قهرمان مسابقات فوتبالدستی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور 64 بازیکن طی روزهای پنجشنبه و جمعه 29 و 30 بهمن ماه در دو بخش تیمی و انفرادی در خانه فوتبالدستی ایران در ورزشگاه شهید کشوری برگزار شد.

در پایان این مسابقات در بخش تیمی، کرج به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم تهران الف، تهران ب و گیلان به ترتیب در جایگاههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.

در قسمت انفرادی نیز عبدا... ذوالفقاری از تهران الف بر سکوی نخست قرار گرفت، مرتضی دویران از تهران ب نایب قهرمان شد، سید نادر حسینی از ایلام و امید عبدی از کرج به ترتیب سوم و چهارم شدند. تیم استان گیلان و فرزاد کیارستمی از تیم تهران ب به عنوان پدیده این دوره از مسابقات معرفی شدند.

در این دوره از رقابتها که 117 مسابقه برگزار شد، استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، همدان، مرکزی، ایلام، کرمان، کرمانشاه، کرج، تهران 2 تیم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کردستان و زنجان حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه و اهدا جوایز عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و گرشاسبی معاون اداره کل تربیت بدنی استان تهران حضور داشتند.