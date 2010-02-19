بهروزی:خانه احزاب اصلاح قانون احزاب را جدی بگیرد/احزاب مشکل مالی دارند

مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازنگری در قانون احزاب ضروری به نظر می رسد، افزود: اصلاح قانون احزاب موجب می شود تا از این وضعیت بی قاعده ای که در حوزه احزاب وجود دارد و هر فردی با چند عضو اندک بدون داشتن شعبه شهرستان و حتی یک آدرس برای دفتر حزب، یک حزب تشکیل داده است، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور لایحه پیشنهادی خود در این زمینه را برای همه احزاب ارسال کرده است، افزود: جامعه زینب نیز در این زمینه پیشنهاداتی دارد که آماده کرده و به وزارت کشور ارائه می دهد.

به عقیده بهروزی، خانه احزاب باید کار اصلی خود را تحقیق برروی پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کشور، قرار دهد و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کند تا بازنگری در قانون موجب پخته شدن این قانون شود.

دبیرکل جامعه زینب (س)، اظهارداشت: در زمان حاضر یکی از مهمترین مشکلات احزاب مشکلات مالی است که موجب می شود حزب از یکی از رانت ها استفاده کند و در ازای استفاده از رانت باید باج نیز بدهد و این استقلال احزاب را زیر سئوال می برد.

این فعال سیاسی ادامه داد: باید در بودجه، یارانه ای برای احزاب در نظر گرفته شود تا از این موارد جلوگیری شود.

بهروزی در بیان ضرورت رسانه داشتن احزاب نیز گفت: در کشور ما رسم بوده که احزاب نشریه داشته باشند اما من با داشتن رسانه برای احزاب موافق نیستم، چرا که اگر احزاب فعال باشند رسانه ها خود به سمت انان می آیند و فعالیت های آنان را منتشر می کنند.