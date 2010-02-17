اختلافات داخلی شوراهای اسلامی شهرها باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با روسای شوراهای اسلامی شهرستانهای آذربایجان غربی با انتقاد از وجود اختلافات داخلی بین اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و فرمانداران، گفت: عدم تخصیص و جذب اعتبارات طرحها، توسعه نیافتگی شهرها و بخش های مرزی و تاخیر در خدمات رسانی به مردم در نتیجه این امور ایجاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اختلافات شوراها با دستگاههای اجرایی نباید در بطن جامعه نمود پیدا کند، بیان داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهرها باید با هماهنگی شهرداران و مسئولان دستگاههای خدمات رسان راهبردهای ایجاد درآمدهای پایدار بویژه در شهرهای کوچک را تدوین کنند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر برخورداری شهرهای کوچک و روستاها از برنامه های فرهنگی، اختصاص اعتبار و ارائه راهبردهای درآمدزایی، اظهار داشت: اعضای شوراها باید برای استفاده از پتانسیلهای شهرهای مرزی و جذب مشارکتهای بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند.

جلال زاده با اشاره به اینکه درصورت تصویب بودجه عمرانی سال آینده استان دو برابر می شود گفت: افزایش بودجه عمرانی استان به سه هزار میلیار د ریال در اعتبارات و کمک های دولت به شهرداریها نیز موثر خواهد بود .

وی بر توزیع عادلانه ثروت و منابع استان بر اساس ظرفیت ها و توانمندیهای هر شهرستان تاکید نمود و افزود: در توزیع اعتبارات استان ظرفیتها و قابلیتهای هر شهرستان و میزان برخورداری آنها از اعتبارات سالهای گذشته مورد توجه خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این شوراها افزود: هم اکنون شش هزار نفر در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند.

رسول اصغرزاده حضور موثر در جلسات منطقه ای و سراسری شوراها، همکاری در برگزاری همایش وحدت شوراها، تحویل محل جدید، تجهیز لوازم اداری و رفاهی و حضور در شهرستانهای استان و برگزاری جلسه با شوراها را از مهمترین فعالیت های شورای استان در دو سال گذشته عنوان کرد.

در این جلسه محمود جامعی رئیس شورای اسلامی شهر اشنویه به نمایندگی از شهرستانهای جنوب استان و جلال خیامی رئیس شورای اسلامی شهر سلماس به نمایندگی از شهرهای شمال استان با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی در حل مشکلات مردم، خواستار تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و خدمات رسان برای پیشرفت، آبادانی و توسعه استان و حل مشکلات مردم استان شده اند.