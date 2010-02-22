اول مرکز پژوهشها بگوید آمارمردودی ها را ازکجا آورده بعد ماپاسخگو هستیم

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد دانش آموزان مردودی را باید مرکز آمار آموزش و پرورش اعلام کند که هم اکنون فعال است و دیگران اگر آماری دارند به ما ارائه دهند تا ببینیم از کجا آمده است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: من دوست ندارم لفظ تکذیب را بکار ببرم ولی متاسفانه باید این آمار را تکذیب کنم.

مرکز پژوهش های مجلس هفته گذشته طی گزارشی از روند اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش از مردودی پنج میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی و راهنمایی طی 6 سال گذشته خبر داده و هزینه های برآورده شده ناشی از شکست تحصیلی دانش آموزان را برای دولت و خانواده ها حداقل معادل دو هزارو 235 میلیارد تومان عنوان کرده بود.

قربان در حالی آمار مرکز پژوهش ها را تکذیب می کند که طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته یک میلیون دانش آموز در سه مقطع تجدید یا مردود شده اند که نیمی از آنها در دوره ابتدایی تحصیل می کنند.

همچنین پیش از این " لطف الله عباسی" رئیس سابق مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار و دانش از مردود شدن 327 هزار و 740 دانش آموز در پایه اول متوسطه طی سال تحصیلی گذشته خبر داده بود.

همچنین معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی گفته بود: " 503 هزار بازمانده از تحصیل در کشور حضور دارند."