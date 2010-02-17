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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

در دیداری تدارکاتی رقم خورد/

شکست تیم فوتبال زیر 16 سال برابر بزرگسالان داماش

شکست تیم فوتبال زیر 16 سال برابر بزرگسالان داماش

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در دومین دیدار خود در اردوی تهران برابر تیم بزرگسالان داماش تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز(چهارشنبه) در دومین دیدار خود در اردوی آماده سازی تهران برابر تیم بزرگسالان داماش با نتیجه 3 بر یک شکست خورد که علی علیپور تک گل شاگردان اکبر محمدی را به ثمر رساند.

این تیم روز گذشته (سه شنبه) هم در دیداری تدارکاتی برابر تیم امید فولاد تهران که از تیم‌های دسته یکی است، با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داده بود.

شاگردان اکبر محمدی ساعت 9 صبح روز جمعه هفته جاری در سومین دیدار تدارکاتی خود در این رقابت‌ها برابر تیم امید استیل آذین به میدان می رود.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا آماده می کند، رقابت‌هایی که طی روزهای دهم تا بیست و پنجم آبانماه (دوم تا هفدهم نوامبر سال 2010) برگزار می شود اما AFCهنوز بصورت رسمی میزبان این مسابقات را معرفی نکرده است.

کد مطلب 1036311

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