"شاهنشاه در کوچه دلگشا" چاپ دومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی علومی درباره این کتاب گفت: "شاهنشاه در کوچه دلگشا" درباره وقایع تاریخ معاصر ایران مانند کودتای 28 مرداد 32 و عملیات آژاکس است. به شاه خبر می دهند که انگلستان قصد کودتا دارد و می خواهد سلسله جدیدی را حاکم کند. شاه به سبک شاه عباس با لباس مبدل به کرمان می رود،چون آنجا یکی از مراکز قدیمی نفوذ استعمار بریتانیا و مقر پلیس جنوب بوده است و به این ترتیب یک دیکتاتور با اقشار پایین جامعه همنشین می شود.

وی ادامه داد: فضای این رمان به فراخور موضوع، آمیخته‌ای از طنز و ترس است و از رهگذر این حالت گروتسک به جهان داستان‌های کافکا نزدیک می‌شود. جایی از این رمان کلاغ به ساواک کرمان خبر می‌دهد که شاه و دوست او آماشاءااله ایرانمنش علیه رژیم پهلوی صحبت می‌کرده‌اند.

محمدعلی علومی نویسنده رمان "شاهنشاه در کوچه دلگشا" همچنین از مذاکره یکی از شبکه‌های سیما با وی برای ساخت سریال تلویزیونی از روی این رمان خبر داد و گفت : این روزها در حال فکر روی پیشنهاد سیما برای ساخت سریال از روی رمان "شاهنشاه در کوچه دلگشا" هستم.

این کتاب چندی پیش جایزه بخش رمان کتاب سال طنز را از آن این نویسنده کرده بود.

من نوکر صدامم، طنز در آمریکا، وقایع‌نگاری بن لادن، آذرستان، بم امید بر دمیدن از آثار دیگر محمدعلی علومی است.

