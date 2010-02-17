به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان تهران با بیان این مطلب افزود: رایی که امروز به آقای شیرازی داده شد به نوعی تایید کننده عملکرد ایشان در زمان سرپرستی هیئت فوتبال استان تهران بوده است. من ضمن تبریک به آقای شیرازی باید بگویم مسئولیت ایشان با رای اعتمادی که از اعضای مجمع کسب کرد بیشتر و بیشتر از قبل شد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه فوتبال تهران به یکی از جایگاه‌های فوتبال در کشور تبدیل شود، تاکید کرد: فدارسیون فوتبال همه گونه همکاری را با هیئت فوتبال خواهد داشت تا فوتبال در پایتخت به جایگاه اصلی خود برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اشکالاتی که در آیین نامه انتخابات هیئت‌های فوتبال سراسر کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر آیین نامه‌ای که برای انتخابات هیئت های فوتبال سراسر کشور جاری است اشکالاتی دارد که در آیین نامه جدید فدراسیون فوتبال که اتفاقا مورد تایید فیفا و AFC هم هست این اشکالات برطرف شده است. از سال آینده انتخابات هیئت فوتبال استان‌ها در سراسر کشور بر اساس آیین نامه جدید انجام خواهد شد.

وی با طرح این موضوع که آیین نامه پیشین انتخابات هیئت‌های فوتبال سراسر کشور شبهاتی دارد، گفت: بطور مثال داوری که در انتخابات مجمع هیئت فوتبال شرکت می کند باید از سوی کانون داوران انتخاب شود و نمایندگان باشگاه‌های حاضر در مجمع نیز باید منتخب تمامی باشگاه‌ها باشند. موردی که در آیین نامه جدید به آن توجه شده و در آینده اعتراضاتی که در این مجمع شاهد آن بودیم، تکرار نخواهد شد.

کفاشیان ادامه داد: در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران باشگاه‌های سایپا کرج و نفت تهران به عنوان نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری و دسته اولی استان تهران انتخاب شده بودند. در عین حال در انتخاب مربیان، بازیکنان و داوران نیز دقت عمل لازم صورت گرفته بود.

وی تاکید کرد: هر کدام از انتخاب‌ها با برخی سلیقه‌ها جور در می آید و شاید مورد قبول دیگران نباشد. با این حال نفرات خوبی برای حضور در مجمع استان تهران انتخاب شده بودند اما در اساسنامه آتی انتخابات هیئت‌های فوتبال سراسر کشور این مشکل حل شده و بیش از 10 باشگاه به طور مثال می تواند در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران شرکت کند و برای انتخاب داور و مربی عملکرد و درجه آنها لحاظ می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه این فدراسیون در امور هیئت فوتبال استان تهران دخالت نمی کند و به مسئولان این هیئت امر و نهی نخواهد کرد، افزود: سیاست‌ها و مقرراتی که از سوی فدراسیون فوتبال برای هیئت فوتبال تعیین شده است باید اجرا شود. از آنجایی که هیئت فوتبال استان تهران در پایتخت واقع شده است مقداری از کارهای اجرایی این هیئت طی سال‌های گذشته توسط فدارسیون انجام شده است که ما تاکید داریم از این به بعد هیئت فوتبال استان تهران باید این امور را هم بر عهده گیرد و فدراسیون فوتبال به کارهای نظارتی بپردازد.

کفاشیان با اشاره به گستردگی استان تهران خاطرنشان کرد: تهران به اندازه چند استان است به همین خاطر فعالیت‌های هیئت فوتبال نباید صرفا اجرایی باشد و باید کارهای نظارتی را هم بر عهده این هیئت گذاشت.

وی خطاب به کاندیداهای معترضی که از حضور در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران خودداری کردند، گفت: به هر صورت این انتخابات برگزار و آقای شیرازی به عنوان رئیس هیئت استان تهران انتخاب شد. ما اگر دل‌مان برای فوتبال تهران و پایتخت می سوزد باید همه دست در دست هم بدهیم و برای رشد فوتبال پایتخت به یکدیگر کمک کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که چرا حسین شمس به عنوان نماینده مربیان در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران شرکت کرد، گفت: حسین شمس یکی از مربیان خوب فوتبال ماست که در تهران کار کرده و در پایتخت اقامت دارد. تفاوتی نمی کند که او در تیم باشگاهی کار می کند یا تیم ملی. ما در مجمع امروز از مربیان زیادی دعوت کرده بودم که در انتخابات امروز شرکت کنند اما مشغله کاری باعث شد تنها حسین شمس در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال تهران حضور یابد.

کفاشیان در خصوص انتخاب اعضای مجمع هیئت فوتبال استان تهران و حمایت آنها از حبیب الله شیرازی نیز گفت: در انتخابات امروز 19 نفر به آقای شیرازی رای دادند. آنها می توانستند به این کاندیدا رای ندهند. مطمئن باشید اگر در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران کمتر از 10 نفر به آقای شیرازی رای می دادند مجددا انتخابات را برگزار می کردیم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت" شاید اعضای مجمع از شما واهمه داشتند که همگی به حبیب الله شیرازی رای دادند"، گفت: جذابیت لازم را ندارم که کسی از من بترسد. من هم مانند سایر اعضای مجمع یک رای داشتم که آن رای را هم به آقای شیرازی دادم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص انتخاب دستیاران افشین قطبی هم گفت: دستیاران قطبی به زودی مشخص می شوند ما باید با او مذاکره کنیم و در جلسه کمیته تیم‌های ملی بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و به اجرا درآوریم.

کفاشیان در خصوص اینکه گفته می شود دستیار اول افشین قطبی یک دلال بازیکن است، گفت: چه کسی گفته او دلال است. این مربی در حال حاضر که به کار مربیگری می پردازد.

وی با رد این شایعه که دستیاران ایرانی برای حضور در کادر فنی تیم ملی انتخاب شده است تمام این گزینه‌ها که مطرح است صحت ندارد و هنوز دستیاری برای افشین قطبی انتخاب نکرده‌ایم.