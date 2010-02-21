فرش خرافه پرستی زیر پای خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همین چند هفته پیش بود که خبری مبنی بر گذر امام زمان (عج) از کنار یکی از هیئتهای مذهبی مهرشهر کرج و نظر ویژه ولی عصر به این تکیه در سطح شهرستان منتشر شد تا شاهد هجوم هزاران شهروندی باشیم که معتقد بودند تمثال ایشان در دیوار روبروی این هیئت نقش بسته است، مردم ساده دلی که با نذر و نذورات آمده بودند تا از امام عصر (عج) طلب شفا کنند.

دیری نپایید که ماجرای ساختگی نقش بستن تمثال امام زمان (عج) در یکی از دیوارهای شهر کرج به سراسر کشور تسری یافت تا دیواری که جز خشت خام و چند کلوخ آجر، هویت دیگری نداشت به زیارتگاه و ضریح بیماران لاعلاج و صعب العلاج تبدیل شود.

مردم پاک دلی که گویا گره احساس در طناب عقلشان سست شده و فراموش کرده اند که شاعر چه نیک می گوید: برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است / که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت.

حال بماند که اقدام آگاهانه نیروهای انتظامی در تعطیلی این هیئت و برخورد با عاملان و خاطیان در دفع این فتنه بی تاثیر نبود اما سئوالی که ذهن نگارنده و نیز خاطر دلسوزان را آزار می دهد این است که آیا با زور و اقدامات قهرآمیز می توان آتش خرافه پرستی را در جامعه خاموش کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که شمشیر آگاهی و مبارزه عملی با خرافه پرستی را از غلاف خارج کنیم و به همه کسانی که با احساسات پاک مردم بازی می کنند ضرب شصتی نشان دهیم ؟

آیا زمان آن نرسیده است که روبند توهم و تخیل را از شخصیت واقعی خودمان برداریم و دنیا را همان طور که هست ببینیم، دنیایی که سالهاست در آن حاصل ضرب دو دو تا جز چهار عدد دیگری نشده و جهان حساب و کتاب است نه خرافه و باورهای غلط؟

آنچه در این گزارش می خوانید تنها گوشه ای از بایدها و نبایدها و نصایح و... است که قصد دارد فرش خرافه پرستی را از زیر پای خانواده های ایرانی بیرون بکشد و به جای آن قالی خودباوری و عقل گرایی را زیر پای اندیشه ها پهن کند.

قطع پیاپی درختان به بهانه مبارزه با خرافه پرستی

قطع دو درخت کهنسال در رضوانشهر گیلان و قطع درخت کهنسال (پنج امامزاده) در قم که از سوی مردم و براساس پاره ای اعتقادات بر آن دخیل بسته می شد، بخشی از نهضت مبارزه با خرافه پرستی است که متاسفانه خود بدعت گذار پاره ای گلایه های دیگر است زیرا درختان کهنسال یکی از نمادهایی هستند که از آنها برای ترویج خرافه در جامعه سوء استفاده می شود و روا نیست به جای برخورد ریشه ای با موضوع، صورت مسئله را پاک کنیم.

با وجود تاکید دین اسلام بر حفظ میراث طبیعی، برخی باور دارند مقدس شمردن و کرامت قائل شدن به درختان هیچ جایگاهی در فرهنگ دینی مسلمانان ندارد و باید این گونه افکار و خرافه پرستی ها و دخیل بستن و نذر و نیاز با درختانی که به اصطلاح غلط، نظر کرده اند مبارزه کرد.

هر چند امروزه مبارزه با خرافه پرستی اقدامی شایسته است ولی مطمئناً راه حل آن قطع درختان چندصدساله نیست.

گفته اند جرم این بلندقامتان سایه دار رواج خرافه است، فرمان داده اند که درختان کهنسالی که بسیاری شان دیگر همانندی ندارند را از بیخ برکنند، آیا برای مبارزه با خرافه و خرافه پرستی باید درختان بی زبان را برید؟ اصلاً چرا به ریشه یابی خرافه و خرافه پرستی نمی پردازیم و تیشه بر ریشه درخت می زنیم؟

بعضی ها خواب می بینند، امامزاده می سازند!

آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص ضمن انتقاد شدید از توسعه خرافات در چهره‌ها و ابعاد مختلف اجتماعی، اظهار داشت: باید جلوی این خرافات را گرفت و اجازه نداد برخی به مجرد خواب دیدن، برای خود امامزاده درست کنند.

وی در ادامه به بررسی انگیزه‌های پیدایش خرافات در جامعه پرداخت و خواب را یکی از عوامل پیدایش خرافه معرفی و بیان داشت: خواب در اسلام به هیچ وجه حجت نیست و اگر خواب را حجت بدانیم هر روز کسی خوابی خواهد دید و مسئله ای درست خواهد کرد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه ما نباید منابع اسلامی را آمیخته به خواب کنیم، تأکید کرد: اگر بخواهیم پایه و اساس را خواب قرار دهیم این کار رفتن به سوی خرافات است. وی بیان داشت: متأسفانه برخی از خطیبان به خواب تکیه می‌کنند و متأسفانه در صدا و سیما هم بعضا این موارد مشاهده می‌شود که ان شاء الله ترک شود.

مارهای بی نظیر قربانی خرافات

شاید شنیدن این خبر که خرافات محلی موجب کاهش شدید جمعیت مارها شده است، تعجب آور باشد ولی اندکی تامل در برخی عقاید خرافی در زمینه برکت داشتن «شاخ مار» و تاثیرات «مهره مار» این موضوع را تا حدی ملموس تر خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده - دوزیست شناسی پیش از این در این رابطه به مهر گفت: طی مطالعاتی که در نیمه غربی فلات ایران داشتیم متوجه یک موضوع در مورد اعتقادات مردم شدیم که عامل مهمی در از بین رفتن مارهای شاخدار در گذشته و حال بوده است و آن اینکه مردم این منطقه معتقدند شاخ مار برای انها برکت می آورد

دست نوشته 850 هزار تومانی برای خوش اخلاقی شوهر!

"چند روز پیش به مرد رمالی که مدعی بود می تواند با دست نوشته هایش، شوهرم را خوش اخلاق کند 850 هزار تومان دادم تا شاید زندگی ام شیرین شود." این ها حرف های زنی است که برای خوش اخلاقی شوهرش 850 هزار تومان پول را تقدیم رمالی کرده است که پس از تحقیقات قضایی مشخص شد میلیون ها تومان از این راه به جیب زده است.

دکتر محمدتقی جغتایی، جامعه‌شناس با اشاره به ریشه تاریخی خرافه‌گرایی می‌گوید: فال و فالگیری، نتیجه اعتقادات خرافی است. افراد با اعتقادات خرافی بیشتر از دیگران به این فرهنگ رو می‌آورند؛ هرچند این موضوع در فرهنگ گذشتگان بیشتر مشهود است. ‌

دکتر امان الله قرائی مقدم، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید: وقتی افراد توانایی برآورده کردن نیازها و خواسته هایشان را از لحاظ فکری ، اقتصادی و اجتماعی ندارند یا نمی‌توانند به خواسته هایی مثل ازدواج ، طلاق و... دست پیدا کنند به خرافات و فالگیری رو می‌آورند.

قرائی مقدم ادامه می دهد: در مشرق زمین و در کشورهای فقیر که افراد نمی‌توانند به امیال و خواسته‌های خود در حالت واقعی برسند و از طرف دیگر ، مسئولان هم توانایی برآورده کردن تمامی خواسته‌های آنان را ندارند گرایش به خرافات بیش تر می‌شود.

وی معتقد است خرافات بیشتر در کشورهای فقیر دیده می‌شود و البته در آمریکا هم نعل اسب را خوش یمن می‌دانند. در انگلیس هم خرافات به شدت رواج دارد. ‌

به هر روی خرافه پرستی در جامعه با آگاهی بخشی از سوی رسانه های می تواند تا حدود زیادی کاهش یابد که این موضوع نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان است.

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