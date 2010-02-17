به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر ورود یک موج کم دامنه از نوار غربی به داخل کشور است، و طی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به ترتیب در مناطق مرکزی و شرقی فعال خواهد بود. بر این اساس وضع هوای مناطق مختلف کشور در روزهای آینده به این شرح است:

روز جمعه 30 بهمن ماه سال جاری در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، مرکزی، گیلان و به تدریج تهران، قم، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، و کهگیلویه و بویراحمد آسمان ابری با باراش باران و در برخی مناطق همراه با رعد و برق خواهد بود.

همچنین در روز شنبه اول آخرین ماه از سال 1388 استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، زنجان، شمال فارس و یزد آسمانی ابری با باراش باران و در برخی مناطق همراه با رعد و برق خواهند داشت.

در روز یکشنبه دومین روز از اسفند ماه نیز در استانهای خراسان رضوی، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی آسمان ابری با رگبار و رعد و برق، وزش باد و احتمالا گرد و خاک همراه خواهد بود. از اواخر وقت این روز دمای هوا در نیمه غربی کشور به ویژه سواحل دریای خزر افزایش می یابد که این افزایش دما تا اواسط روز دوشنبه نیز ادامه می یابد.

روز دوشنبه نیز که برابر با سوم اسفند ماه است در استانهای در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و سپس اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، آسمان ابری با بارش باران در مناطق کوهستانی و برف در مناطق سردسیر همراه خواهد بود.