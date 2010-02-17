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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

52 درصد مشترکان شهری گلستان زیر الگو آب مصرف می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اعلام کرد: 52 درصد مجموع 245 هزار مشترک این شرکت زیر الگوی مصرف، آب استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این تعداد مشترکان به ازای هر مترمکعب آب 168 ریال پرداخت می کنند.

وی اظهار داشت: 4.8 درصد مشترکان بیش از الگوی مصرف، آب استفاده می کنند و هزار و 557 ریال به ازای هر متر مکعب پرداخت می کنند و بقیه مشترکان نیز برابر الگو، آب استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در تحت پوشش قرار دادن شهرها از 12 شهر در قبل از انقلاب به 20 شهر در حال حاضر رسیده ایم و جمعیت زیر پوشش نیز از 70 درصد در اوایل انقلاب به 99.5 درصد درحال حاضر رسیده است.

به گفته رضایی، ظرفیت مخازن آب این شرکت از 83 هزار مترمکعب به بیش از 163 هزار مترمکعب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: میزان هدررفت آب در شبکه های آب شهر در اوایل انقلاب 50 درصد بود که اکنون به نصف تقلیل یافته است.

وی عنوان کرد: طول شبکه های آب و فاضلاب شهری نیز از 840 کیلومتر به دو هزار و 360 کیلومتر رسید و تعداد آزمایشگاه های کنترل کیفی نیز به 20 واحد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: اقدامات کنترل از راه دور، استقرار سامانه کنترل کیفی آب، پهنه های نقشه برداری از جمله دستاوردهای این شرکت در استان است.

کد مطلب 1036345

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