رشد 120 درصدي كمك هاي نيكوكاران مدرسه ساز استان مازندران

مهندس جواد كماسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه ساخت مدارسي كه بر اثر زلزله تخريب شده اند نيازمند اعتباري بيش از 20 ميليارد ريال است ، افزود : در حال حاضر استان مازندران با كمبود بيش از 12 هزار كلاس درس مواجه است.

وي با اشاره به اينكه بيش از 3 هزار و 500 كلاس درس در اين استان قدمتي بيش از 40 سال دارند و نيازمند بازسازي هستند ، گفت : 646 مدرسه استان مازندران قدمتي بيش از 40 سال دارند كه تحصيل در اين مدارس خطر آفرين بوده و بايد هر چه سريعتر بازسازي شوند.

معاون مالي و پشتيباني سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اينكه بيش از 6 هزار و 343 مدرسه در استان مازندران وجود دارد ، افزود : در سال گذشته130ميليارد ريال اعتبار عمراني به اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران اختصاص يافت كه مبلغ 20 ميليارد ريال آن از اعتبارات ملي بود كه صرف تكميل 340 باب پروژه دولتي و 150 پروژه مردمي و مشاركتي شد.

وي اظهار كرد : براي حذف مدارس غير استاندارد و يك نوبته كردن مدارس استان مازندران نيازمند اعتباري بيش از هزار و 400 ميليارد ريال است.