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۳۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۵۰

مدير كل نوسازي مدارس استان مازندران در گفتگو با " مهر " خبر داد :

رشد 120 درصدي كمك هاي نيكوكاران مدرسه ساز استان مازندران

مدير كل نوسازي مدارس استان مازندران گفت : نيكو كاران مدرسه ساز در سال جاري اعتباري بيش از 90 ميليارد ريال براي ساخت مدارس درنظر گرفته اند كه اين ميزان اعتبار نسبت به سال گذشته رشدي حدود 120 درصد داشته است.

مهندس جواد كماسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه ساخت مدارسي كه بر اثر زلزله تخريب شده اند نيازمند اعتباري بيش از 20 ميليارد ريال است ، افزود :  در حال حاضر استان مازندران با كمبود بيش از 12 هزار كلاس درس مواجه است.

وي با اشاره به اينكه بيش از 3 هزار و 500 كلاس درس در اين استان  قدمتي بيش از 40 سال دارند و نيازمند بازسازي هستند ، گفت : 646 مدرسه استان مازندران قدمتي بيش از 40 سال دارند كه تحصيل در اين مدارس خطر آفرين بوده و بايد هر چه سريعتر بازسازي شوند.

معاون مالي و پشتيباني سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اينكه بيش از 6 هزار و 343 مدرسه در استان مازندران وجود دارد ، افزود : در سال گذشته130ميليارد ريال اعتبار عمراني به اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران اختصاص يافت كه مبلغ 20 ميليارد ريال آن از اعتبارات ملي بود كه صرف تكميل 340 باب پروژه دولتي و 150 پروژه مردمي و مشاركتي شد.

وي اظهار كرد : براي حذف مدارس غير استاندارد و يك نوبته كردن مدارس استان مازندران نيازمند اعتباري بيش از هزار و 400 ميليارد ريال است.

 

کد مطلب 103636

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