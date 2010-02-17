معرفی مرکز ترک اعتیاد خوی به عنوان الگوی کشوری

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون فرماندار خوی عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر این شهرستان که در مرکز خیریه ترک اعتیاد عین الحیات ترتیب یافت، گفت: این مرکز در مرحله ترک اعتیاد معتادان به سبب بهره گیری از روشهای معنوی از جمله تقویت ایمان و پرهیز مداری و استفاده نکردن از داروی متادون از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان مرکز نمونه و الگویی در کشور معرفی شده است.

ابراهیم مزرعه لی گفت: طول درمان معتادان در این مرکز 28 روز است و براساس آمارهای رسمی 40 درصد افراد معتاد این مرکز بعد از ترک اعتیاد پاک مانده اند، این در حالیست که در دیگر مراکز این آمار بین هشت تا 13 درصد است.

وی با تقدیر از تلاشها و خدمات شهید حاجی قلیزاده دادستان شهید خوی در راه اندازی مرکز خیریه ترک اعتیاد عین الحیات اظهار داشت: در این مرکز هم اکنون 48 معتاد از سراسر کشور در مرحله ترک اعتیاد هستند و تاکنون هزار و 720 نفر بعد از ترک اعتیاد به آغوش خانواده های خود باز گشته اند.

در این جلسه جباری سرپرست دادسراهای عمومی و انقلاب خوی هم گفت: امسال در زمینه مواد مخدر 538 پرونده در این دادسراها تشکیل شده است.