طلا و مس، نفوذی و ملک سلیمان برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب فیلمهای برگزیده بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر توسط هیئت انتخاب انجمن روزنامه نگاران مسلمان با حضور مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور، علیرضا سجاد پور مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت ارشاد، جمال شورجه، شهریار بحرانی، علیرضا سربخش، منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، اعضای هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان و ... برگزار شد.

در ابتدای این مراسم اختری دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: سه نگاه به هنر وجود دارد. اول هنری که به عنوان ابزار در خدمت استبداد و استعمار بوده و در قرون گذشته مورد سو استفاده قرار گرفته است. دوم هنری که برای خود هنر است مانند سینما برای سینما و سوم هنری که در خدمت تعالی انسان است.

وی افزود: انجمن روزنامه نگاران مسلمان به عنوان بخشی از خانواده اصحاب قلم بر این باور است که در حد توان خود در راستای سینمای متعهد و متعالی گام هایی بردارد. امسال با تعیین داوران مستقل نگاه متفاوت تری به آثار جشنواره فیلم فجر داشتیم.

اختری با اشاره به مجموعه های تلویزیونی که محصول کشورهای خارجی است عنوان کرد: حالا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب سریالهای تلویزیونی از کشورهای ترکیه و غیره پخش می شود. وقت آن رسیده که نگاهی نیز به درون داشته باشیم. ما باید سینما و تلویزیون متعهدی داشته تا بتوانیم زمینه های اجتماعی و سیاسی را به خوبی به تصویر بکشیم.

در ادامه محمود گبرلو نماینده هیئت داوران انجمن روزنامه نگاران مسلمان به خواندن بیانیه این هیئت پرداخت که در بخش هایی از آن آمده بود سال 88 به مثابه بخش مهمی از تاریخ انقلاب در حالی به پایان می رسد ما در آستانه جهشی آرمانی هستیم و جشنواره فیلم فجر در چنین شرایطی برگزار شد. خوشحالیم به رغم میل بدخواهان برایند این رویداد شوق برانگیز بود. تاریخ انقلاب همچنان از عدم توجهی که در شأن آن باشد رنج می برد. ما این موضوع را در سالهای قبل نیز تاکید کردیم. باید ژانری به عنوان ژانر تاریخ انقلاب در سینمای ایران مطرح شود. سینمای اجتماعی سیاسی نیاز جامعه امروز است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: هرگونه انفعال به جریان روشنفکران خواه بر خلاف رسالت فرهنگی است. سینما باید فارغ از جنگ های جناح های مختلف آیینه ای باشد که مطالبات و آرمانهای همه ملت در آن بازتاب یابد.

در ادامه این مراسم با حضور مهدی کلهر، علیرضا سجاد پور، اختری، جمال شورجه وعباس سلیمی نمین از برگزیدگان این دوره تقدیر شد.

در بخش ابتدایی فیلم "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان به دلیل توجه به بستر خانواده ای ایرانی و نمایش تصویر درستی از روحانیت تقدیر شد.

در بخش دوم با تقدیر از فیلم "عصر روز دهم" و "شب واقعه" این جایزه به خاطر طرح نوآورانه در دفاع مقدس به فیلم "نفوذی" ساخته کاوری و فیوضی اهدا شد.

در بخش پایانی نیز با تقدیر از فیلم "شکارچی شنبه" جایزه این بخش به خاطر خط شکنی در قابلیت های سینمایی به فیلم "ملک سلیمان" ساخته شهریار بحرانی اهدا شد.

در پایان این مراسم مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور گفت: ساعت برگزاری این مراسم مناسب نیست زیرا در این زمان اهالی رسانه و مطبوعات در محل کار خود مشغول فعالیت هستند و نمی توانند در این مراسم شرکت کنند.

وی با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی بدون هیچ سازو برگی و بدون هیچ هزینه ای در زمان کوتاهی وارد عمل شد و از طریق نفوذ در قلب ها دنیایی را خیره کرد. ملت ما امروز با همه ضرباتی که خورده است با سایر ملت ها متفاوت است. ما ملتی هستیم که همیشه آماده است ضربه آخر را تحمل کند. ملت ما با پافشاری های فراوان راه خود را ادامه می دهد.

در پایان این مراسم فیلم "نفوذی" برای مدعوین به نمایش گذاشته شد.