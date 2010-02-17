شکوفایی مولفه های صنعتی برای ایجاد فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی توسعه مهارت آموزشی در مرکز فنی و حرفه ای ساری از پیگیری فعالیت دفتر نخبگان توسط معاونت منابع انسانی استانداری مازندران خبر داد و گفت: این امر می تواند حلقه ارتباط مدیران با حوزه نخبگان در سطح استان باشد.

وی به اهمیت نخبگان در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع نخبگان از سطح مشاور رئیس جمهور به معاونت رئیس جمهور ارتقا یافته و گرچه ممکن است در مقیاس مورد انتظار گام برداشته نشده باشد اما اینگونه هم نیست که اصلا کاری نشده باشد.

استاندار مازندران تصریح کرد: نباید منتظر باشیم که دولت چه میزان استخدام دارد زیرا استخدام های دولت اصلا عدد و رقم مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای مهارت آموزی در استان باید مولفه هایی ایجاد شود، یادآور شد: مولفه های صنعت ما باید شکوفایی بیشتری پیدا کنند تا تبدیل به فرصت شغلی شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران نیز در این نشست گفت: مرکز فنی و حرفه ای استان مازندران دارای 19 مرکز ثابت و 10 پایگاه آموزش روستایی است که از سال 85 تاکنون نیز حدود 51 میلیلرد تومان برای بنگاه های اقتصادی زودبازده اعتبار لحاظ شده است.

علی صابری با بیان اینکه از عمده مشکلات موجود مراکز فنی و حرفه ای کمبود اعتبار است، خاطرنشان کرد: 60 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و بازسازی مراکز فنی و حرفه ای اعتبار نیاز است.

به گفته وی، 3 پروژه که قرار بود در دهه فجر افتتاح شوند به دلیل کمبود 750 میلیون تومان اعتبار به بهره برداری نرسید.

صابری آموزش های موازی است وعدم وجود متولی در این بخش را از مشکلات فنی و حرفه ای استان اعلام کرد و گفت: حدود 75 درصد از آموزش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دست بخش خصوصی است.

همچنین در این مراسم دو رستوران آموزش هتلداری فنی و حرفه ای نیز افتتاح شد. رستوران در دو واحد جدا در مساحت حدود دوهزار متر و زیربنای هزار متر ساخته شده است.