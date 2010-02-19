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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

در جلسه با کفاشیان /

برنامه ها و مشکلات کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بررسی می شود

برنامه ها و مشکلات کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بررسی می شود

در نشست اعضای کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با علی کفاشیان برنامه ها و مشکلات این کمیته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز دوشنبه به ریاست علی کفاشیان و با حضور احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی و اعضای این کمیته شامل؛ دکترها استقامتی، حلبچی، سیف و خانلری در محل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد، مسائل و مشکلات کمیته پزشکی در حیطه وظایف تخصصی این کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال توصیه ها و رهنمودهای لازم را در خصوص فعالیت های کمیته پزشکی را ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته، برنامه ها و رویکردهای کمیته پزشکی در امر مبارزه  با دوپینگ و فعالیت های آموزشی و پیشگیرانه را تشریح خواهد کرد.

کد مطلب 1036377

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