برنامه ها و مشکلات کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز دوشنبه به ریاست علی کفاشیان و با حضور احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی و اعضای این کمیته شامل؛ دکترها استقامتی، حلبچی، سیف و خانلری در محل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد، مسائل و مشکلات کمیته پزشکی در حیطه وظایف تخصصی این کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال توصیه ها و رهنمودهای لازم را در خصوص فعالیت های کمیته پزشکی را ارائه خواهد کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته، برنامه ها و رویکردهای کمیته پزشکی در امر مبارزه با دوپینگ و فعالیت های آموزشی و پیشگیرانه را تشریح خواهد کرد.