بسته بودن محور شمشک دیزین پیست را نیمه تعطیل کرده است

قربانعلی سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی ریزش بهمن اخیر در این محور که متاسفانه موجب کشته شدن چند کوهنورد شد، محور شمشک - دیزین همچنان بسته است.

وی افزود: با مسدود شدن محور شمشک - دیزین، شمار مسافران و اسکی بازان این پیست تا حدود 70 درصد کاهش یافته است.

این مدیر خاطرنشان کرد: اکنون روزانه بطور متوسط فقط حدود 30 اسکی باز و گردشگر آن هم از محور کرج - چالوس به دیزین می آیند.

وی افزود:‌ این وضعیت، اشتغال به کار بیش از 300 مربی اسکی، کارگر فنی و خدماتی در مجموعه پیست بین المللی دیزین و رستورانها و هتل های آن را در شرف بیکاری قرار داده است.

سولقانی یادآور شد: این در حالی است که فصل زمستان مهمترین زمان استفاده از پیست دیزین به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این محور توسط فرمانداری شمیرانات و اداره راه و ترابری منطقه بسته اعلام شده باید برای بازگشایی این جاده که اصلی ترین راه برای گردشگران، اسکی بازان و علاقمندان به طبیعت به شمار می رود هرچه زودتر فکری شود.

این پیست در فصل زمستان و در هفته پذیرای حدود پنج هزار اسکی باز و علاقمند به این رشته ورزشی است که 30 درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند و اکنون پیست بین المللی دیزین دارای چهار خط تله کابین، دو خط تلی استیژ و هفت خط تلسکی یک نفره است.

وجود 12 دستگاه بالابر، سه دستگاه برفکوب، دو هتل، سه رستوران، درمانگاه و دو مدرسه اسکی را از دیگر امکانات این پیست بین المللی است.

به رغم تماسهای مکرر با مسئولان ذیربط تاکنون جواب قانع کننده ای در خصوص بسته بودن این جاده ارائه نشده است.

پیست بین المللی دیزین در دامنه جنوبی زیبای البرز در فاصله 70 کیلومتری شمال شرقی کرج واقع است.