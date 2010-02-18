12 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شاهین فکور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در حالی که در ابتدای راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در سال 1362 تنها 17 دانشجو در این مرکز تحصیل می کردند که امروز این آمار به بیش از 12 هزار نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در حال حاضر به عنوان یکی از واحدهای موفق در سطح کشور فعالیت می کند و روند رو به رشد این مرکز دانشگاهی در طول پنج سال اخیر به گونه ای بوده است که در تمامی شاخصها شاهد رشد چند برابری هسیتم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد سنندج بزرگترین مرکز دانشگاهی در استان کردستان است و این مهم را می توان در مقایسه میزان دانشجویان حضوری در حال تحصیل، اعضای هیئت علمی و تعداد و تنوع رشته های تحصیلی به خوبی مشاهده نمود.

فکور با اشاره به اینکه در حال حاضر 273 نفر به عنوان اعضای دائم هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج فعالیت می کنند، عنوان کرد: همزمان با جذب این تعداد عضو هیئت علمی، تعداد 93 نفر نیز به عنوان بورسیه دکتری توسط دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل هستند که بعد از اتمام تحصیل به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درخواهند آمد.

وی افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته و تامین زیرساختهای لازم تعداد رشته های تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در نیمسال دوم تحصیلی سال 88 - 89 به 115 رشته افزایش یافته و درخواست برای راه اندازی چندین رشته دیگر نیز به تهران ارسال شده و در مراحل نهایی موافقت مرکز قرار دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در ادامه یکی از سیاست های اصلی این مرکز دانشگاهی را تمرکز بر توسعه و توجه به تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ذکر کرد و بیان داشت: در حال حاضر از مجموع رشته های که در دانشگاه آزاد سنندج تدریس می شود حدود 80 رشته در مقطع کارشناسی، قریب به 30 رشته در مقطع کاردانی، شش رشته در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و یک رشته نیز در مقطع دکتری است.

فکور با اشاره به اینکه در حال حاضر رشته دکتری دامپزشکی به عنوان یکی از مهمترین رشته های تحصیلی در مرکز ارائه می شود، گفت: رشته دکتری دامپزشکی در حالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ارائه می شود که چندین مرکز دانشگاهی دولتی و آزاد در استانهای همجوار متقاضی راه اندازی آن بودند که در نهایت این مجوز به دانشگاه آزاد سنندج داده شد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری به فعالیت های عمرانی در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج اشاره نمود و اظهار داشت: فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در حال حاضر به بیش از 60 هزار متر مربع رسیده و فعالیت های مختلف عمرانی نیز در حال حاضر در دست اقدام است که تعدادی از این پروژه تا ابتدای سال آینده نیز به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج همچنین با اشاره به حوزه های دانشجویی، رفاهی، علمی، پژوهشی و فرهنگی در این مرکز عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به اقدامات مناسب و تلاشهای صورت گرفته در مجموعه مدیریتی شاهد رشد و ارتقاء وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در تمامی بخشها هستیم.