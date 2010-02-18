عملیات اجرایی سد مخزنی قشلاق در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در این مراسم گفت: استان کرمانشاه با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای خاص خود در آینده نقش مهمی در توسعه ملی کشور ایفا خواهد کرد.

وی افزود: استان کرمانشاه در زمینه های گردشگری، کشاورزی، منابع آبی و دیگر بخشها دارای پتانسیل ویژه ای است که با فعلیت در آوردن این ظرفیت ها، آینده استان بسیار شکوفا و توسعه یافته خواهد بود.

هاشمی تصریح کرد: متوسط بارندگی در استان 500 میلیمتر است و 600 هزار هتکار اراضی قابل کشاورزی در استان وجود دارد همچنین استان دارای هیچ زمین کویری نیست اما از سوی دیگر چهار میلیون و 400 متر مکعب خروجی آب در استان صورت می گیرد، بنابراین هر چه قدر که در زمینه توسعه سدها و منابع آبی در استان کار شود علاوه بر اینکه این فعالیت ها جزء حقوق مردم است بازهم زمینه برای کار بیشتر در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: در آینده نقش امنیت غذایی بیش از پیش مشخص خواهد شد و در این زمینه استان کرمانشاه با توجه به قابیلت های ویژه خود نقش مهمی در توسعة امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد، بنابراین تلاش برای اجرای سریعتر سدها و پرداختن به توسعة منابع آبی در استان از ضروریات است.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان همکاری و همدلی خوبی بین نمایندگان مردم با مدیریت اجرایی وجود دارد لذا همگی باید از این فرصت در راستای بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود جهت شکوفایی و توسعه بیش از پیش استان استفاده نمائیم.

هشت درصد آبهای سطحی کشور در استان کرمانشاه جاری است

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: هشت درصد آبهای سطحی کشور در استان کرمانشاه جاری است که بخشی از آن از استان خارج می شو دو نیاز است به طرح های مهار آب در این استان توجه ویژه ای شود.

محمد کهریزی اظهار داشت: هم اکنون 10 سد مخزنی در استان در حال احداث است و 16 سد نیز در حال مطالعه است که بخشی از این سدهای در حال مطالعه سال آینده اجرایی می شوند.

وی در خصوص سد مخزنی قشلاق نیز گفت: این سد قابلیت ذخیره 50 میلیون متر مکعب آب را دارد که شش میلیون متر مکعب آن در بخش صنعت، سه میلیون متر مکعب در بخش آب شرب و مابقی هم در بخش کشاورزی مصرف می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با احداث این سد چهار هزار هکتار از اراضی منطقه آبی خواهد شد.

وی برآورد هزینه اجرا این سد را 500 میلیارد ریال و هزینه احداث شبکه های مربوطه را 250 میلیارد ریال اعلام کرد.

سد مخزنی قشلاق در 15 کیلومتری شمال غربی شهر صحنه واقع شده است، این سد از نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی است و طول تاج آن 360 متر و عرض آن 10 متر است.

با احداث این سد آب مورد نیاز اراضی دشت های شهرستان صحنه و بخشی از دشت چم چمال و آب شهری مورد نیاز شهرستان صحنه تامین خواهد شد.