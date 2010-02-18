2550 میلیارد ریال برای طرحهای آبفار گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار شامگاه چهارشنبه در بازدید از طرحهای این شرکت افزود: درحال حاضر 69 طرح در قالب 44 مجتمع و 21 پروژه تک روستایی و آبرسانی در استان در دست اجراست.

وی اظهار داشت: همچنین سه پروژه مطالعات آبرسانی و فاضلاب و یک پروژه اجرایی جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در استان درحال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرحها 154 میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است که عملیات اجرایی آنها ادامه دارد.

به گفته خواستار، در 9 ماه سال جاری برای مدیریت مصرف با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف اقداماتی در راستای کاهش هدررفت واقعی صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفار گلستان بیان داشت: اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 54.3 کیلومتر، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال 25.6 کیلومتر، رفع حوادث و اتفاقات شبکه و خطوط انتقال 12 هزار و 376 مورد از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: کنترل، رفع سرریژ مخازن 57 دستگاه، مرمت شبکه توزیع آب و خطوط انتقال 24.3 کیلومتر و استاندارد سازی انشعابات مشترکان به تعداد هزار و 616 فقره از دیگر اقدامات است.

خواستار بیان داشت: تعویض کنتورهای خراب مشترکان به تعداد 10 هزار و 507 دستگاه، تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز 107 فقره، پالایش آب و اقدامات ویزه و ... از جمله اقدامات است.

695 روستای گلستان با 149 هزار و 300 خانوار زیر پوشش شرکت آبفای روستایی است.