رسانه هاي گروهي از نجف خارج شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه با بيان خبر علت اين توصيه يا به عبارت ديگر دستور پليس عراق را مبني بر ترك رسانه هاي گروهي و خبرنگاران از شهر مقدس نجف اعلام نكرد.



شايان ذكر است با شكست گفتگوها ميان اشغالگران آمريكايي و جريان مقتدي صدر و تصريح موفق الربيعي به از سرگيري درگيري ها درشهر نجف بايد منتظر حملات قريب الوقوع زميني و هوائي اشغالگران آمريكايي به بهانه سركوب شبه نظاميان بود.