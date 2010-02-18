حضور تیمها در پلی آف، دور برگشت والیبال را حساس کرد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، بهروز عطایی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی 3 بر 1 خانگی تیم کاله برابر دانشگاه آزاد تهران در هفته سوم دوربرگشت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور افزود: در دور برگشت، تیم ها سعی می کنند تا به نوعی خودشان را در جمع هشت تیم بالای جدول قراردهند تا در مرحله پلی اف " حذفی " حضور پیدا کنند.

وی افزود: دور برگشت در مجموع شرایط خاص خودش را دارد وهمه تیم ها برای گرفتن امتیاز وارد زمین می شوند و هیچ تیمی حاضر به باخت نیست.

سرمربی تیم کاله آمل گفت: در خانه برابر تیم دانشگاه آزاد بازی می کردیم و به دنبال پیروزی بودیم که خوشبختانه با تلاش بچه ها این مهم به دست آمد.

عطایی با اشاره به اینکه تیم ما در ست نخست مسابقه در یک غافلگیری نتیجه را با اختلاف دو امتیازی 25 بر 23 واگذار کرد، اظهار داشت: تیم کاله در ستهای دوم و سوم کاملا به خود آمد و با اختلاف های 12 و 13 امتیازی برابر دانشگاه آزاد پیروز شد.

وی اضافه کرد: در این دیدار حتی بازیکنانی که کمتر فرصت حضور در بازی های این فصل را داشتند حضور پیدا کردند.

سرمربی کاله آمل در خصوص داوری این دیدار و با اشاره به اینکه داور این مسابقه قضاوت درست و بدون حاشیه ای را داشت، تصریح کرد: همه در رشته ها عادت کردیم که کم و کاستی های خودمان را نثار داوران کنیم.

عطایی، در خصوص اعتراض های بازیکنان و کادرفنی تیم دانشگاه آزاد به داوری مسابقه گفت: آنها به دنبال برهم زدن جو مسابقه و سالن بودند که ما از این آشفتگی آنها نهایت استفاده را در ست چهارم بردیم و پیروز مسابقه شدیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان کاله در طول هفته گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را در آمل پشت سر گذاشتند و با آمادگی کامل در این مسابقه حاضر شدند.

سرمربی کاله آمل در خصوص بازی آینده این تیم برابر بانک کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: این دیدار را در آمل میزبان هستیم و به طور حتم با حمایت تماشاگران فقط به پیروزی می اندیشیم.

دیدار دو تیم کاله آمل و دانشگاه آزاد اسلامی تهران عصر چارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل و در حضور حدود سه هزار تماشاچی برگزار شد، تیم کاله با نتیجه 3 بر 1 تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران را با شکست بدرقه کرد.

تیم کاله آمل با این پیروزی خانگی 28 امتیازی شد و در مکان سوم جدول رده بندی این مسابقات باقی ماند.