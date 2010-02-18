بازیکنان کاله استثنایی سرویس می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حمید موحدی شامگاه چهارشنبه پس از پایان دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و کاله آمل در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان کاله در این دیدار سرویس های خوبی زدند که در بسیاری از مواقع بازیکنان ما حتی توان جمع کردن این سرویس ها را نداشتند.

وی تصریح کرد: در مجموع دو تیم بازی خوبی را برگزار کردند هرچند تیم ما نتوانست در نتیجه گیری موفق باشد.

سرمربی تیم والیبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران ادامه داد: در ست نخست مسابقه و در حالی که بازیکنان ما خواسته ما را به درستی در زمین اجرا کردند موفق به شکست تیم کاله شدیم.

موحدی اضافه کرد: در ست اول بازی روی تیم کاله کار کرده بودیم و ناخت روی نقاط ضعف تیم کاله تیم ما را در این ست به پیروزی رساند.

وی گفت: از ست های دوم به بعد عملکرد بسیار بدی بازیکنان ما به نمایش گذاشتند و در عوض بازیکنان کاله بهتر سوار بر بازی می شدند تیم ما بد و بدتر بازی می کرد.

وی با بین اینکه تیم کاله بازیکنان ملی پوش و بزرگی را در اختیار دارد تصریح کرد: این پیروزی را به بازیکنان کاله و کادرفنی این تیم تبریک می گویم.

سرمربی تیم والیبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران با اشاره به اینکه هدف ما قرار گرفتن در جمع هشت تیم مرحله حذفی لیگ برتر است ابراز امیدواری کرد: تیم ها بتواند از بازیهای آینده ناکامی های اخیر را پشت سر بگذارد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران شامگاه چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل و در حضور حدود سه هزار تماشاچی میهمان تیم کاله آمل بود و با نتیجه 3 بر یک مغلوب تیم کاله آمل شد.

دانشگاه آزاد اسلامی تهران در این دیدار در ست های دوم ، سوم و چهارم وبا امتیازهای 25 بر 12، 25 بر 13 و 25 بر 20 برابر میزبانی آملی خود کاله باخت و نخست مسابقه با امتیاز نزدیک 25 بر 23 از تیم کاله امتیاز گرفت.