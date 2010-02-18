انتقاد مقامات تل آویو از موساد/ سفیر رژیم صهیونیستی در لندن احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، مقامهای رژیم صهیونیستی با تایید دست داشتن موساد در ترور "المبحوح" دست به انتقاد از سازمان جاسوسی این رژیم اشغالگر زده اند.

بر اساس این گزارش، نامهایی که توسط پلیس دبی در ارتباط با ترور یکی از فرماندهان حماس منتشر شده نشان می دهد که هفت نفر از این افراد در سرزمینهای اشغالی سکونت دارند و همین امر سبب شده مقامهای تل آویو انتقادات تندی را از موساد مطرح کنند.

به اعتقاد این مقامها که آسوشیتد پرس اشاره ای به نام آنها نکرده، موساد با این کار امنیت اسرائیلی ها را به خطر انداخته است.

در همین رابطه خبرهای تایید نشده ای نیز مبنی بر فشار به نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای کنار گذاشتن رئیس موساد منتشر شده است.

احضار سفیر اسرائیل در لندن

در همین رابطه شبکه خبری بی.بی.سی از احضار سفیر رژیم صهیونیستی در لندن به وزارت امور خارجه انگلیس برای ادای توضیحات درباره استفاده موساد از گذرنامه های انگلیسی برای ترور المبحوح خبر داد.

روز گذشته مقامهای لندن از سرقت اطلاعات موجود در گذرنامه افراد حقیقی توسط سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.

مقامهای انگلیسی در حال انجام تحقیقات در این باره هستند که چگونه ممکن است اطلاعات مربوط به شش شهروند بریتانیایی در پاسپورت کسانی باشد که در ترور "محمود عبدالرئوف المبحوح" در دبی دست داشته اند.

بر اساس این گزارش، شش نفر از افرادی که در ترور فرمانده حماس دست داشته اند از گذرنامه های انگلیسی استفاده کرده اند و همین امر نگرانی های زیادی را در لندن به وجود آورده است.

در همین رابطه وزارت امور خارجه انگلیس این مسئله را تایید کرد که اطلاعات به کار رفته در گذرنامه این شش نفر، اطلاعات درستی بوده که مربوط به شهروندان بریتانیایی است و لندن مطمئن است که این اطلاعات توسط موساد به سرقت رفته است و از همین رو انگلیس تحقیقاتی را در این رابطه آغاز می کند.

گفتنی است که "ضاحی خلفان تمیم" رئیس پلیس دبی دوشنبه شب اسامی 11 نفر از متهمان ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس را به همراه تصاویرشان فاش کرد.

اسامی متهمان ترور مبحوح عبارتند از : "پیتر الونگر" با گذرنامه فرانسوی به عنوان متهم نخست، "کوین دافرون"، "گیل فولر" و "اوان دنگال" با گذرنامه های ایرلندی به ترتیب متهمان ردیف دوم تا چهارم هستند.

همچنین شش متهم دیگر به نام های "پل جان کلی"، "ملوین آدام میلداینر"، "استیون دانیل هودز"، "مایکل لورانس بارنی"، "جیمز لئونارد کلارک" و "جاناتان لوئیس گراهام" دارای گذرنامه های انگلیسی بودند و یک متهم دیگر به نام "مایکل بودینگ هاینر" دارای گذرنامه آلمانی بوده است.

عملیات ترور ظرف 20 دقیقه انجام شده است و عوامل آن ساعاتی پس از ترور دبی را ترک کرده اند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.