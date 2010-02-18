سرانه مصرف آب به 176 لیتر در روز کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین مهرشید ظهر پنجشنبه در آستانه برگزاری همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: ایران از کشور های خشک جهان می باشد اما اقداماتی که تا کنون برای کمبود اب انجام داده،عمدتا در زمینه مدیریت تولید و عرضه این ماده حیاتی بوده و توجه کمتری به مدیریت مصرف کرده است.

رئیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مصارف آب در شهرها را در سه بخش خانگی، صنعتی- تجاری و عمومی دانست و گفت: عمده مصارف آب شهری به بخش خانگی اختصاص دارد که با استفاده از ادوات کاهنده در بعضی از اجزای مصرف منجر به کاهش بیش از 50 درصدی می شود.

مهرشید با تاکید بر اینکه مصرف زیاد آب در بخش خانگی، ریشه در مسایل فرهنگی و مناسب نبودن بسیاری از تجهیزاتی دارد که در این زمینه استفاده می شود، تصریح کرد: طبق آمار حدود 20 درصد مصرف آب خانگی در توالت ها است لذا استفاده از فلاش تانک های کم مصرف به عنوان یک استاندارد ملی می تواند مناسب باشد.

دبیر انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی: افزود: در حال حاضر فلاش تانک های دو مرحله ای کم مصرف 3 تا 6 لیتری که نسبت به نوع پرمصرف آن بیش از 75 درصد صرفه جویی را به همراه دارد، در دسترس است.

وی استفاده از فلاش تانک های تحت فشار را گزینه مناسب دیگری در کاهش مصرف آب دانست و گفت: آب ورودی به این نوع فلاش تانک ها هوای محبوس داخل آن را متراکم کرده و پر شدن این نوع تا یکسان شدن هوا و آب ورودی ادامه خواهد داشت که هنگام مصرف فشار هوای متراکم شده آب را به سمت خروجی هدایت می کند.

مهرشید در خصوص چگونگی مدیریت فلاش تانک های عادی به منظور کاهش مصرف آب خاطر نشان کرد: یکی از روشهای کاهش مصرف اب در فلاش تانک های عادی قرار دادن قطعاتی نظیر آجر، بطری های پلاستیکی پر شده با اب یا سنگین شده با شن و یا کیسه های پلاستیکی حاوی وسایل سنگین در داخل فلاش تانک ها است که حجم اشغال شده توسط این قطعات باعث صرفه جویی در مصرف آب تا حدود 20 لیتر در روز در توالتها می شود.

وی استفاده از دیواره هایی داخل فلاش تانک برای جداسازی مخزن فلاش تانک به دو قسمت را یکی دیگر از راههای کاهش مصرف آب،در نوع عادی ان اعلام کرد وافزود: با محبوس شدن اب در پشت این لبه های پلاستیکی قابل انعطاف،حجم آب خروجی از فلاش تانک کاسته شده که انجام ان باعث کاهش مصرف به میزان حدود 15 تا20 درصد می شود.

وی اظهار داشت: حدود 30 درصد از کل مصارف خانگی مربوط به حمام است که مقدار آب مصرفی در دوش ها بستگی به خصوصیات رفتاری فرد، شدت جریان و مدت زمان دوش گرفتن و تکرار آن دارد، لذا کاهش شدت جریان مصرفی بدون این که تاثیری در کارایی سیستم داشته باشد یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب است که می توان از دوشهای کم مصرف و یا نصب محدود کننده های جریان در روی خط ورودی استفاده کرد.

مهرشید با اشاره به اینکه در بعضی از مدلهای سردوشی با استفاده از یک اریفیس داخلی می توان جریان مصرفی را تا حدود 11 لیتر دردقیقه کاهش داد، تصریح کرد: دوشها خیلی کم مصرف، هوا را مکیده و با استفاده از کمپرسور هوا، آن را با فشار به جریان آب وارد می کنند.

دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در خصوص مزیت شیرهای اهرمی تا 50 درصد از میزان مصرف می کاهد زیرا تنها یک بار نیاز به تنظیم دمای آب دارد.

وی گفت: ساده ترین، اثربخش ترین و همچنین کم هزینه ترین کار در راستای کاهش مصرف آب را تعویض سرشیرها و مجهز نمودن شیرآلات به درفشانهای کاهنده مصرف است.

مهرشید اظهارداشت: شیرآلات کاهنده مصرف نظیر شیر پدالی، شیرهوشمند چشمی و شیرهای ترموستاتیک که قابلیت استفاده در اماکن مختلف شهری را دارند، تاثیر قابل توجهی در کاهش مصارف آبی خواهند داشت.

رئیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در کنار استفاده از اینگونه ادوات کاهنده، بهره گیری از مهندسین مکانیک را به عنوان ناظر ، امری مهم و موثر در مدیریت مصرف آب دانست و تاکید کرد: اگر مهندسین مکانیک در زمان انشعابات حضور داشته و بر نوع شیرآلات نصب شده به مالک مشورت دهند می تواند کمک موثری در مدیریت مصرف اب باشد که این امر مستلزم همکاری و تعامل سازمان آب و فاضلاب است.

همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب یکم اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.