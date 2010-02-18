اختصاص 30 میلیارد ریال به شهرداری های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسن واحدی ظهر پنجشنبه در آستانه برگزاری همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب در نشستی خبری افزود: عملیات اجرایی جداسازی آب فضای سبز از شرب در شهرها در شرف انجام است که این امر گام موثری در اصلاح الگوی مصرف محسوب می شود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی پیرامون مسئله اصلاح و بازسازی شبکه های آبرسانی استان، گفت: همه ساله دولت به شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، اعتباراتی را تحت عنوان توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی اختصاص می دهد.

وی ضمن بیان اینکه به دلیل پوسیدگی شبکه های انتقال، مقداری از آب هدر می رود، گفت: توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی جزء کارهای جاری شرکت های آب و فاضلاب است و آنها نیز موظفند در یک برنامه مشخص ، اعتبارات را صرف این امر کنند.

واحدی با اشاره به این مطلب که استانداری مسئول کمیته امور زیربنایی ستاد اصلاح الگوی مصرف است، تصریح کرد: در بخش های زیربنایی، عملیات اجرایی اصلاح الگوی مصرف را در این ستاد به تصویب رساندیم که در بخش آب، استفاده از تکنولوژی آبیاری قطره ای را الزامی کرده ایم.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی پیرامون بحث کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های آب و زیربنایی خاطر نشان کرد: این امر تکنیکی در راستای کاهش زمان و هزینه است لذا به دستگاه های اجرایی از جمله آب و فاضلاب منطقه ای ابلاغ شده که پروژه های با اعتبار بالا باید مهندسی ارزش شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی نشست دشت مشهد برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی است، اظهار داشت: قانون طرح ممنوعیت برداشت از دشتها که از 40 سال پیش مصوب شده به صورت کامل عملیاتی نشده است لذا باید شرکت آب منطقه ای ، آب و فاضلاب استان ، آب و فاضلاب مشهد و آ ب و فاضلاب روستایی که همه از یک خانواده اند برای کاهش بحران آب استان فکر اساسی کنند.

واحدی افزود: در این راستا از شرکت آب منطقه ای خواسته شده به صورت جدی طرح مسدود کردن چاه های غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده و با خاطیان برخورد کند.

وی پیرامون موضوع سد دوستی گفت: سد دوستی یک سال زودتر از موعد به بهره برداری رسید وآاب آن برای شش متر مکعب در ثانیه برنامه ریزی شده و یکی از مهمترین و اصلی ترین پروژه های استان با کیفیت و مهندسی خوب است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: دولت اعتبارات این سد را به طور کامل تخصیص داده است اما در حال حاضر سه متر مکعب آب در ثانیه به مشهد وارد می شود و مشغول اجرای منابع ذخیره و ظرفیت سازی برای این حجم هستیم که به زودی اتمام می یابد.

واحدی درباره فلسفه برگزاری همایش ملی مدیریت آب تاکید کرد: بررسی وضع موجود، چالشها و مشکلات، اطلاع رسانی از تکنولوژی جدید، ارائه مقالات علمی از محققین معتبر و از همه مهمتر فرهنگ سازی فلسفه و زمینه برگزاری این همایش بوده است لذا همایش از شش ماه پیش در دستور شورای فنی استان قرار گرفت و با مشارکت مهندسین مشاور مهاب ثامن ، همایش را برنامه ریزی کرده و در شورای فنی استان به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در این همایش سعی در کاربردی کردن راهکارها و اصلاح الگوی مصرف آب به صورت اجرایی داریم لذا در پایان همایش قطعنامه اجرایی صادر می شود که حاوی نکات کاربردی برای توسعه پایدارآاب استان است که بعد از قرائت با تنظیم نامه ای به وزیر نیرو ، وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استان از طرف استانداری ابلاغ می شود.

واحدی افزود: از مهندسین مشاور مهاب ثامن نیز خواستار پیگیری مصوبات همایش شده ایم تا بتوانیم در همایش های آینده نتایج آن را گزارش دهیم.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی این همایش را نتیجه یک کار تیمی دانست و تاکید کرد: یکی از افتخارات این همایش مشارکت دولت و بخش خصوصی در برگزاری آن با تصدی بخش خصوصی است.

همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب یکم اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.