به گزارش خبرنگار مهر در قم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قبل از ظهر پنج‌شنبه طی سخنانی در میزگرد تخصصی این همایش که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، با بیان این که بصیرت امروز از جمله مهم‌ترین نیاز‌های جامعه ما می‌باشد، گفت: ما باید در بحث مربوط به بصیرت به یک نقشه جامع دست پیدا کنیم که این نقشه جامع خود کمک می‌کند که از زوایای مختلف به بحث بصیرت بپردازیم و به نتایج خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.



حجت‌الاسلام علی‌اصغر نصرتی با تأکید بر این که حوزویان بیشتر از هر قشری در جامعه باید مسلح به سلاح بصیرت باشند، تصریح کرد‍: نخبگان حوزه باید با اهتمام بر مسأله بصیرت، برای مردم مشخص کنند که اولا معنا و مفهوم واقعی بصیرت چه می‌باشد و ثانیا هم این که شاخصه‌ها و ملاک‌های بصیرت چه می‌باشد.



بصیرت سیاسی ضرورت جامعه اسلامی است



عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه همچنین با بیان این که بهره‌مندی از بصیرت سیاسی از جمله مهمترین نیازهای جامعه اسلامی است، گفت: بی‌شک بصیرت نقش بسزایی در شکل‌گیری انقلاب داشته و مهمتر این که در حال حاضر در تداوم آن بسیار دارای اهمیت است.



رئیس پژوهشکده انتظار نور قم نیز در ادامه جلسه با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان در جنگ نرم خاطر نشان کرد: اهمیت توجه به بصیرت سیاسی از آنجا ناشی می‌شود که ما در زمان فتنه که حق و باطل با هم آمیخته می‌شود.



حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروز لک افزود: در این شرایط است که می‌توانیم با داشتن بصیرت، راه را از بیراهه تشخیص دهیم.



باید معیارهای بصیرت در حوزه تبیین شود



وی خواستار تبیین دقیق معیارهای بصیرت سیاسی در حوزه شد و گفت: ما حقیقتا باید قدردان انقلاب اسلامی باشیم که به واقع به ما بصیرت لازم را داد تا توانستیم در مقابل استبداد و استکبار بایستیم و به پیروزی برسیم.



بهروز لک همچنین با اشاره به جایگاه مهم رهبری در تعمیق بصیرت سیاسی جامعه تصریح کرد: در فضای غبارآلود فتنه تمسک به رهبری بصیر است که مانع از سقوط و انحراف جامعه می‌گردد، به همین خاطر هم است که می‌بینیم که درمنطق سیاسی اسلام رهبر بصیر و آگاه چه جایگاهی دارد.



تدبیر رهبری در حوادث اخیر موجب بصیرت بخشی در جامعه شد



استاد حوزه و دانشگاه نیز طی سخنانی در این میزگرد علمی با بیان این که حکمت و تدبیر رهبر معظم انقلاب در حوادث اخیر کشور باعث تقویت بصیرت در میان مردم شد، اظهار داشت: ما باید خدا را شاکر باشیم که در زمانه‌ای قرار داریم که نظام اسلامی در مقتدرترین شرایط است و از آن سو دشمنان ما در بدترین وضعیت استیصال خود قرار دارند.



حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی اضافه کرد: در جریان وقایع هشت ماه اخیر کشور، دیدیم که چگونه در سایه حکمت و تدبیر رهبری، فتنه‌گران رسوا شدند و نتیجه هم آن شد که حماسه 9 دی خلق شد.



وی ادامه داد: مردم در راهپیمایی 22 بهمن باز هم حضور با بصیرت خود را به رخ دشمنان کشیدند و ما این برکت را در سایه داشتن رهبری بصیر داریم که باید قدردان آن باشیم.