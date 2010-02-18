سطح کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آذربایجان غربی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح مرکز تحصیلات تکمیلی و پژوهشکده امام صادق دانشگاه پیام نور ارومیه با اعلام این خبر افزود: با توجه به افزایش رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاههای استان مسئولان دانشگاهها باید در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش این مقاطع زیر ساخت های لازم را فراهم کنند.

وی با تاکید بر ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه بیان داشت: متاسفانه بسیاری از پژوهش ها و تحقیقات ارائه شده توسط دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بلا استفاده مانده اند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش ها نباید در حد شعار باقی بماند، اظهار داشت: این امر حلقه مغفول جامعه است که در این راستا امسال 18 میلیارد ریال جهت بهره مندی دانشجویان تسهیلات بانکی در اختیار پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه قرار گرفته است.

جلال زاده برگزاری تورهای صنعتی برای دانشجویان جهت معرفی اقدامات دولت در حوزه های مختلف صادراتی، راههای روستایی، گاز و برق رسانی و توسعه آموزش عالی و خدمات بهداشتی را یکی از اولویت های دانشگاههای استان معرفی عنوان کرد و افزود: جوانان ایران اسلامی باید با اقدامات دولت خدمات رسان در مناطق محروم و مرزی استان آشنا و سطح خودباوری خود را افزایش دهند.

55 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی مشغول به تحصیل هستند

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به تحصیل 55 هزار نفر در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، افزود: این دانشجویان در 59 رشته مقطع کارشناسی و 10 رشته کارشناسی ارشد در 18 مرکز دانشگاه استان مشغول به تحصیل هستند.

امامعلی عاشری از بررسی ایجاد هشت رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و افزود: هم اکنون این رشته های در شورای توسعه و گسترش آموزش عالی وزارت علوم در دست بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون 210 طرح پژوهشی و تحقیقاتی در رشته های مختلف تحصیلی در سطح دانشگاههای پیام نور آذربایجان غربی اجرایی شده است همچنین 111 مقاله از اساتید و اعضای هیئت علمی در مجلات ISIو ISE به چاپ رسیده است.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی در خصوص فعالیتهای عمرانی دانشگاه بیان داشت: طی چهار سال گذشته 17 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال اجرایی شده است.

عاشری از احداث سوله های ورزشی در سطح دانشگاههای پیام نور آذربایجان غربی، اظهار داشت: در حال حاضر پنج سوله ورزشی در مراکز ارومیه، خوی، مهاباد، نقده و میاندوآب با زیر بنای 10 هزار متر مربع د دست احداث است که امیدواریم تا پایان خرداد ماه سال 89 آماده بهره برداری شود.

در ادامه ساختمان تحصیلات تکمیلی و پژوهشکده امام صادق (ع) دانشگاه پیام نور ارومیه با حضور استاندار آذبایجان غربی و مسئولان استانی که در زمینی به مساحت 400 متر مربع و 850 متر مربع زیر بنا دارای کتابخانه، قرائت خانه، واحد سمعی و بصری و 14 باب کلاس درس افتتاح شد. بر ای بهره برداری از این پژوهشکده چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. استاندار آذربایجان غربی در ادامه از امکانات آزمایشگاهی، تحصیلی و همچنین پروژه های عمرانی این دانشگاه بازدید کرد.