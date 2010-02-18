72 کتابخانه محلی در روستاهای نیشابور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام هادی ایروانی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از تلاشگران نهضت سوادآموزی نیشابور افزود: انقلاب اسلامی ایران، موجب احیای اسلام در جهان شد.

رئیس نهضت سوادآموزی نیشابور با تقدیر از مجاهدتهای مردمی در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی، خدمات 31 ‌ساله نظام اسلامی را در عرصه‌های مختلف به ویژه آموزش ارزشمند دانست.

وی خاطرنشان کرد: 72 کتابخانه محلی شامل گنجه، ملزومات اداری و بیش از ده‌ها عنوان کتاب با موضوعات مختلف فرهنگی و آموزشی با هدف تقویت سواد در بین سوادآموزان و تازه فراگیران به روستاهای نیشابور اهداء شد.

وی توضیح داد: این کتابخانه‌ها در مساجد، دهیاری‌ها و منازل معتمدان روستا قرار گرفت و اهالی روستا به صورت امانت از این کتاب‌ها استفاده می‌کنند.

معاون سازمان مدیر آموزش و پرورش نیشابور نیز در این مراسم گفت: مشقت‌های آموزش و پرورش سبب شده تا کمتر کسی توفیق خدمت در این صحنه پرزحمت را به دست آورند.

رمضان‌علی تاتاری با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی گفت: آموزش و پرورش کار بسیار سخت و البته ارزشمندی است.

وی از زحمات معلمان و آموزش یاران نهضت سوادآموزی که عاشقانه کار تربیت انسان‌ها را بر عده دارند، تقدیر کرد.

همچنین در این مراسم علاوه بر50 نفر از معلمان و آموزش یاران نهضت سوادآموزی، از سه دهه تلاش ملکی معاون اسبق مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش و دبیر شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور که به توفیق بازنشستگی نائل شده است، تقدیر شد.