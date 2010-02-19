گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اردشیر محمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشور در زمینه صادرات از روند مطلوبی برخوردار بوده است، افزود: در 10 ماهه سال جاری بیش از 21 میلیارد دلار صادرات داشتیم که این رقم رشد بیش از سه درصدی را از خود نشان می دهد.

وی معاینات گازی، محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش دستباف و صنایع دستی را عمده کالاهای صادراتی از گمرکات کشور در 10 ماهه سال جاری عنوان کرد و افزود: عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان را به ترتیب عمده کشورهای طرف صادرات ایران است.

محمدی از واردات بیش از 41 میلیارد دلار طی 10 ماهه سال جاری از گمرکات کشور خبر داد و گفت: این میزان واردات 11 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس کل گمرک افزود: بنزین، گندم و آهن آلات را عمده محصولات وارداتی کشور در طی 10 ماهه سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: امارات متحده عربی، آلمان، چین، کره و سوئیس عمده کشورهای طرف واردات کشور بوده اند.

محمدی، معاینات گازی، محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش دستباف و صنایع دستی را عمده کالاهای صادراتی از گمرکات کشور در 10 ماهه سال جاری عنوان کرد و افزود: عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان را به ترتیب عمده کشورهای طرف صادرات ایران است.

رئیس کل گمرک ایران همچنین در خصوص وضعیت ورود کالاهای چینی به ایران گفت: کالاهای که از طریق گمرک وارد کشور می شود با مجوز وزارت بازرگانی بوده و گمرک با اجازه دولت مجوز ترخیص کالاها از گمرکات را صادر می کند.

محمدی تاکید کرد: گمرک به هیچ وجه اجازه ترخیص به هیچ کالای را بدون مجوز وزارت بازرگانی نمی دهد.

وی در ادامه پیش بینی درآمد گمرک ایران را برای سال جاری 65 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش واردات کالا به کشور تا پایان امسال 85 درصد محقق خواهد شد.

محمدی افزود: درآمد 95 هزار میلیارد ریال برای گمرک در بودجه سال آینده پیش بینی شده است که در صورت تصویب مجلس، گمرک برنامه ریزیهای خود را برای تحقق این درآمد انجام خواهد داد.

وی همچنین در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی استان و مسئولان گمرک کشور با بیان اینکه به دنبال گمرک بدون انبار هستیم، افزود: هنگامی که کالایی وارد گمرک می شود یا باید بلافاصله به دست صاحب اصلی خود برسد و یا وارد بازار مصرف و واحدهای تولیدی گردد تا دیگر مجبور به پرداخت هزینه انبار نباشیم.