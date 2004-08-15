آغاز ثبت نام حج تمتع ؛ 31 مرداد ماه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد احمد زرهاني افزود : اسامي كاروانهاي مجازبراي اعزام زايران به حج تمتع ، 29 مرداد ماه در جرايد ملي واستاني اعلام مي شود و كساني كه ثبت نام كرده اند مي توانند براي پذيرش به كاروانها مراجعه واقدام به عضويت كنند.

وي افزود: در سال گذشته ظرفيت اعزام به حج 88 هزار نفر بود كه به اين تعداد 2 هزار نفر افزوده شد، امسال حدود 90 هزار نفر با درنظر گرفتن مديران و خادمين وكساني كه با كاروانها همكاري مي كنند به حج اعزام خواهند شد وپروازها از 8 دي ماه به مقصد مدينه ومكه آغاز و به مدت 2 هفته ادامه دارد وهمچنين برگشت زايران نيز از 6 بهمن ماه آغاز وتا 24 بهمن ماه به طول مي انجامد.

وي خاطر نشان كرد: طول مدت اقامت در عربستان يك ماه است، اما در برخي از كاروانها 29 ود ربرخي ديگر 31 روز در نظرگرفته شده است ، همچنين با برنامه ريزيهاي انجام شده ازسوي سازمان حج امسال نسبت به سالهاي گذشته جلوتر از زمان هستيم و زايران مي توانند ثبت نام خود را انجام داده ودركلاسهاي آموزشي زير نظر روحانيون شركت كنند.

رييس سازمان حج وزيارت تاكيد كرد: درسال جاري 490 كاروان شكل خواهد گرفت كه 50 درصد مدينه قبل و50 درصد مدينه بعد هستند وباقي مانده هاي افراد ثبت نام شده از سال 1360 تا 1363 وهمچنين تمام آنهايي كه در سالهاي 77 تا 30 مهر 80 نيز ثبت نام كرده اند مي توانند با مراجعه كاروانهاي خود را انتخاب نمايند.

زرهاني در خصوص افزايش قيمت حج تمتع گفت: امسال قيمت حج به دليل افزايش نرخ دلار حدود 5 تا 6 درصد افزايش يافته بطوري كه پايين ترين نرخ يك ميليون و 440 هزار تومان وبالاترين قيمت يك ميليون و900 هزار تومان درنظر گرفته شده است و براساس رهنمود مقام معظم رهبري سازمان حج وزيارت هيچ سودي را براي خود درعمليات تمتع منظور نكرده وتلاش ما اين است كه مردم با قيمت تمام شده به حج مشرف شوند .

وي افزود: 65 درصد زايران در ساختمانهاي اطراف مدينه اسكان خواهند يافت وسرانه فضاي پيش بيني شده براي هر زاير در مدينه 4تا 5 متر ودر مكه 4 متر است .

وي تصريح كرد: براساس مقررات دولت عربستان ، امسال حدود 30 هزارنفر د رمكه و35 هزار نفر درمدينه از مزاياي تغذيه متمركز برخوردار مي شوند و افرادي كه در سال 77 ، 800 هزار تومان به حساب خزانه پرداخت كرده اند دولت 300 هزار تومان تسهيلات دراختيارشان قرار مي دهد وهمچنين كساني كه از سال 78 تا 80 پولشان در اختيار بانك ملي بوده بر اساس دستوالعمل بين 340 تا 540 هزار تومان از هزينه هاي حج آنها كسر مي شود.

وي گفت: دولت به افرادي كه طي سالهاي گذشته با پرداخت 27 هزار تومان براي سفرحج تمتع ثبت نام كرده اند، يك ميليون و100 هزار تومان پرداخت مي كند ومابقي هزينه حج را خودشان بايد پرداخت كنند.

رييس سازمان حج وزيارت با اشاره به اينكه وزارت حج عربستان امسال هيچ سهميه اي را براي افغاغنه وعراقي هاي ساكن ايران اختصاص نداده ، افزود: به منظور حمل ونقل درون شهري اتومبيل هاي مناسبي رابراي زايرين پيش بيني كرده ايم تا به طور 24 ساعته دراختيار زايرين باشند وهمچنين 2 بيمارستان درمدينه و مكه به ارايه خدمات درماني مورد نياز زايران مي پردازند.

وي تاكيد كرد: افرادي كه مي خواهند فيش خود را به بستگان خود واگذار كنند بايد تنها از طريق دفاتر رسمي وبه صورت ثبتي اين كار را انجام دهند و همچنين زايران بايد بجزمبلغ حج ، 15 هزار تومان بابت آموزش و هزينه تداركات به كاروانها بپردازند .

زرهاني در خصوص اعزام زايران به عتبات عاليات گفت: در حال حاضر به دليل مشكلات بهداشتي ، امنيتي و جنگ داخلي درعراق و بسته بودن مرزهاي اين كشور ، اعزامي به عتبات صورت نمي گيرد وبه محض رفع مشكلات اين كار مجددا از طريق كاروانهاي مجاز انجام خواهد شد.

وي همچنين درباره ظرفيت اعزام عمره گفت: امسال 500 هزار نفر به عمره اعزام مي شوند كه اين بزرگترين رقم اعزام درجهان اسلام است كه تا كنون بيش از 250 هزار نفر اعزام شده اند ومابقي آنها نيز تا پايان ماه مبارك رمضان مشرف خواهند شد.