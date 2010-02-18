معاونت اداری مالی سازمان تبلیغات نگاه فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر پنجشنبه در سمینار معاونین اداری مالی ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اگر در برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها نگاه ما فرهنگی نباشد ممکن است بیشتر برنامه های سازمان به سمت فعالیتهای سخت افزاری گرایش پیدا کند .

وی اظهار داشت: سازمان در زمینه فعالیت های فرهنگی گامهای سازنده و مؤثری برداشته است و به ویژه در زمینه IT فعالیت های ارزنده ای صورت گرفته است .

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: معاونین اداری مالی باید در تبیین و تعریف جایگاه واقعی سازمان در پازل مهندسی فرهنگی تلاش کنند .