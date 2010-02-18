  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۴۳

نعمت اللهی:

معاونت اداری مالی سازمان تبلیغات نگاه فرهنگی داشته باشد

معاونت اداری مالی سازمان تبلیغات نگاه فرهنگی داشته باشد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: معاونین اداری مالی سازمان تبلیغات در این حوزه با نگاهی فرهگی در راستای تحقق آرمانها و اهداف فرهنگی گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر پنجشنبه در سمینار معاونین اداری مالی ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اگر در برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها نگاه ما فرهنگی نباشد ممکن است بیشتر برنامه های سازمان به سمت فعالیتهای سخت افزاری گرایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: سازمان در زمینه فعالیت های فرهنگی گامهای سازنده و مؤثری برداشته است و به ویژه در زمینه IT  فعالیت های ارزنده ای صورت گرفته است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: معاونین اداری مالی باید در تبیین و تعریف جایگاه واقعی سازمان در پازل مهندسی فرهنگی تلاش کنند.

نعمت اللهی افزود: تعامل معاونین اداری مالی با مجموعه اداره کل و ادارات شهرستانی می تواند در جهت غنا بخشیدن و ارتقاء جایگاه سازمان بسیار تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 1036663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها