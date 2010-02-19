به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رولینگ به خاطر استفاده از اثر آدریان جاکوبز در کتاب خود "هری‌پاتر و جام آتش" متهم به نقض قانون کپی‌رایت شده‌است.

کتاب مورد نظر که ادعا می‌شود رولینگ از روی آن اقتباس کرده‌ کتاب شماره یک از سری ماجراهای"ویلی جادوگر"با عنوان"سرزمین کبود" است.

"هری‌ پاتر و جام آتش" چهارمین کتاب از سری کتابهای هری‌پاتر است که رولینگ آن را در ژوئیه سال 2000 منتشر کرد.پیش‌بینی می‌شود در صورتی که نویسنده مدعی بتواند اتهام وارده به رولینگ را ثابت کند خسارتی میلیارد دلاری از وی مطالبه کند.

آنچنان که مشاوران جاکوبز عنوان می‌کنند پس از موفقیت در دادگاه به سراغ فیلمهای اقتباسی از داستان هر‌ی پاتر خواهند رفت و شکایتی علیه آنها تنظیم می‌کنند.

پیش از این هم یک نقاش ایرلندی به نام ویلیام کلی شکایتی مشابه این مطرح کرده‌بود. به اعتقاد این هنرمند ایرلندی جی کی رولینگ با کمک دیگران شخصیتها، درونمایه، شیوه‌ نگارش، اندیشه و دیدگاههای وی را که در داستانی با عنوان "سفر با لی پو" به رشته‌ تحریر درآورده به نام خود ثبت کرده‌است.

ویلیام کلی مدعی است که او داستان "سفر با لی پو" را در سال 1990 و برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته و آن ‌را در همان سالها از طریق اینترنت منتشر کرده و در دسترس عموم قرار داده‌است.

