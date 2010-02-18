آمادگی نیروی انتظامی برای مقابله با تهدیدات جدید/ باید فضای جدید را بشناسیم

به گزارش مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی استان یزد افزود : ما نمی توانیم با ابزار و روش های سنتی به نبرد این تهدیدات برویم ، تهدیداتی که در آن دشمن اصلا دیده نمی شود و با جرائمی جدید در فضای مجازی اقدام می کند.



وی گفت: باید این فضای جدید را بشناسیم که یک بعد آن سیطره بر افکار عمومی و بعد دیگر نیز ارتقای قابلیت های اطلاعاتی ، فناوری ، اجتماعی ، علمی و پژوهشی است.



فرمانده نیروی انتظامی گفت: خوشبختانه در طول برنامه چهارم که برنامه اوج گیری نیروی انتظامی بود اقدامات خوبی صورت گرفته است که در برنامه پنجم نیز تکمیل خواهد شد.



سردار اسماعیل مقدم همچنین با تاکید بر لزوم جریان شناسی ، بصیرت و آگاهی سیاسی نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی نیز در حوادث بعد از انتخابات در کنار مردم عزیز توانست از کیان نظام انقلاب و مردم دفاع کند با هوشیاری و بصیرت در میدان بایستد و با همکاری مردم این توطئه ها را خنثی کند.



فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به حماسه غرور آفرین حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: حضور مردم در این راهپیمایی نشان داد ملت ایران بعد از 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بر آرمان های آن ایستادگی می کند.





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