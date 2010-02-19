فرامین قرآن به خوبی عمل نمی شود/ انتقاد از وجود اسراف گسترده در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی قره شیخلو عصر پنجشنبه در دومین روز از سفر به استان مرکزی در مراسم تجلیل از معلمان نمونه قرآنی و منتخبان جشنواره قرآنی کودک و نوجوان شهرستان محلات افزود: جایگاه معلمان قرآن در جامعه بسیار رفیع است و بر اساس آیات و احادیث نقل شده از سوی ائمه معلمان قرآن حتی از سوی ماکیان در دریاها نیز مورد دعا قرار می گیرند که این موضوع نشان از جایگاه بالای معلمان قرآن در اسلام دارد.

وی اضافه کرد: افرادی که در جهت ترویج و گسترش فعالیت های قرآنی در جامعه تلاش می کنند باید دارای ویژگی ها و شایستگی های مناسبی باشند و خود این افراد در ابتدا عامل به فرامین قرآنی باشند تا در میان مخاطبان خود بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند.

قره شیخلو با اشاره به اینکه در صورت قرآنی بودن رفتار و منش معلمان قرآن می توان انتظار موفقیت آنان را در تربیت افراد قرآنی داشت گفت: هنگامی می توانیم مدعی شویم که جامعه قرآنی است که در لحظه لحظه های زندگی و رفتار و منش افراد قرآن و تربیت قرآنی حاکم و ملاک عمل افراد باشد و در غیر اینصورت هستند افرادی که با ظاهر کاملا قرآنی ادعای قرآنی بودن دارند ولی اعمال و رفتار آنان قرآنی نیست.

وی با انتقاد از وجود اسراف گسترده در جامعه بیان داشت: در کشورها و جوامعی که رنگ و بویی از دین نبرده اند به فرامین قرآنی بیش از مسلمانان در مورد اسراف و جلوگیری از آن توجه می شود به گونه ای که کشورهایی مانند چین با جمعیتی دهها برابر جمعیت ایران در بسیاری از موارد اسراف کمتری از ایرانیان دارند.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز گفت: توجه به تربیت نیروهای متخصص قرآنی و تقویت کادرهای قرآنی در مناطق مختلف استان مرکزی در سالهای گذشته سبب شده است استان مرکزی از نظر مربیان قرآنی در سطح بالایی در کشور قرار گیرد.

حجت الااسلام محمدرضا شفیعی افزود: در گذشته استان مرکزی از نظر تعداد مربیان قرآنی از استانهای متوسط کشور بوده است ولی با توجه صورت گرفته به تربیت نیروها و مربیان متخصص در حوزه های قرآنی این استان هم اینک به یکی از استانهای ممتاز کشور در این بخش تبدیل شده است به گونه ای که در دو سال اخیر دارالقرآن کریم استان مرکزی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای تقویت کادرهای قرآنی در شهرهای مختلف استان در راستای توسعه متوازن فعالیت های قرآنی در استان مرکزی خبر داد و بیان داشت: در دو سال اخیر با اعزام مربیان متخصص قرآنی به شهرها و نقاط مختلف استان مرکزی به صورت مستمر برای افراد و علاقمندان به علوم قرآنی کلاسهای تخصصی قرآنی با کیفیت بالا برگزار شده است که برگزاری این کلاسها سبب شده است استان مرکزی در تمامی مناطق خود از مربیان متخصص در حوزه های مختلف قرآنی بهره مند باشد.

شفیعی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز در ادامه این سیاسیتها تاکنون 26 دوره تربیت معلم قرآنی در استان مرکزی برگزار شده است که از این تعداد 13 دوره در نیمه نخست سال بوده است که برگزاری این دوره ها همچنان ادامه خواهد داشت.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی به وضعیت شهرستان محلات در حوزه فعالیت های قرآنی اشاره کرد و بیان داشت: فعالیت های قرآنی در این شهرستان با هماهنگی و تعامل بالای همه بخشهای دولتی و مشارکت بخش خصوصثی در حال انجام است و به این دلیل موازی کاری در این فعالیتهای در شهرستان محلات وجود ندارد که این موضوع سبب شده است فعالیتهای دارالقرآن کریم این شهرستان با موفقیت کامل همراه شود.

در این کراسم از معلمان قرآنی موفق در دوره های پایانی آزمونهای قرآنی و نیز منتخبان جشنواره قرآنی کودک و نوجوان شهرستان محلات با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.