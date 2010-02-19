نخستین شعبه بانک شهر در قم افتتاح شد

در این مراسم که عصر پنج شنبه با حضور شهرداران کلانشهر‌ها و جمعی از مسئولان شهرداری قم در محل این شعبه واقع در سه راه بازار قم برگزار شد، رئیس هیئت مدیره بانک شهر پس از افتتاح رسمی این شعبه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این شعبه در حقیقت نخستین شعبه از شعبات این بانک است که در قالب بانک به افتتاح می‌رسد.



حسین پورزندی افزود: ایجاد بانک شهر آرزوی دیرینه شهرداری‌های کشور بوده تا بدین طریق بتوانند همچون سایر نهاد‌ها و ارگان‌هایی که دارای بانک هستند برای طرح‌های مهم مالی و اعتباری خود یک حامی جدی داشته باشند.



وی همچنین خاطرنشان کرد: دهه فجر سال گذشته ما توانستیم مؤسسه مالی و اعتباری شهر را ایجاد کنیم و امسال هم با وجود همه مشکلاتی که وجود داشت موفق شدیم تا مجوز بانک شهر را اخذ کنیم.



رئیس هیئت مدیره بانک شهر با مهم توصیف کردن نقش بانک شهر در عمران و آبادانی کلان شهرهای کشور گفت: بانک شهر در حقیقت به عنوان موتور محرکه‌ای در جهت جذب منابع مالی برای مصرف در پروژه‌های مهم عمرانی شهرداری‌ها عمل می‌کند.



مترو راه حل ترافیک کلانشهرهای کشور است



معاون مالی و اعتباری شهرداری تهران همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر در قم درباره راه حل مشکل ترافیک شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: بی تردید ایجاد مترو در کلانشهرها می‌تواند تا حدود زیادی ترافیک این قبیل شهرها را رفع کند.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم مترو در ساماندهی امور حمل و نقل شهری ابراز داشت: مسئولان باید به شهرداری‌های کلانشهر‌ها در راستای احداث مترو و توسعه آن کمک کنند تا از این طریق زمینه رضایتمندی مردم و حل معضلات ترافیکی فراهم شود.