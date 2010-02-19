غرور پیروزی برابر راه آهن برای ما مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آلفردو کاسمیرو عصر پنجشنبه پس از کسب پیروزی تیمش در برابر شاهین اهواز در ورزشگاه تختی اهواز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته موفق شدیم در یک بازی حساب شده در جام حذفی تیم لیگ برتری راه آهن شهرری را با شکست 4 بر 2 بدرقه کنیم به همین دلیل این نتیجه عالی باعث شده بازیکنان صنعت نفت، شاهین اهواز را دست کم بگیرند.

وی افزود: همین مسئله در مقاطعی از بازی برای ما مشکل ساز شد ولی خوشبختانه در نهایت موفق شدیم این بازی مهم را به سود خود به پایان برسانیم و با دست پر به شهر آبادان برگردیم.

کاسمیرو تصریح کرد: من از ابتدای نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته اول هدایت تیم صنعت نفت را به عهده گرفتم و هرچه از زمان مسابقات بگذرد شناخت من از تیم بهتر خواهد شد و بی شک بازی های بهتر و منسجم تری را به نمایش خواهیم گذاشت و در نهایت امیدوارم بتوانیم به عنوان یکی از تیم های راه یافته به رقابت های لیگ برتر معرفی شویم.

وی ادامه داد: من چند سال پیش نیز به عنوان سرمربی با تیم صنعت نفت همکاری داشتم ولی به دنبال تغییر کادر مدیریتی باشگاه من نیز برکنار شدم و در این مدت در کشورهای دیگر به کار خود به عنوان سرمربی ادامه دادم تا اینکه چند هفته قبل به درخواست مدیریت باشگاه مجددا هدایت نفت را به عهده گرفتم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: هدف اصلی صنعت نفت آبادان در این فصل رقابت های لیگ دسته اول، حضور مقتدرانه در این رقابت ها و صعود به لیگ برتر است ولی در کنار آن قصد داریم نگاه ویژه ای به مسابقات جام حذفی داشته باشیم زیرا این جام به جام شگفتی ها معروف است و قصد داریم نمایش خوبی در آن داشته باشیم.

کاسمیرو در بخشی دیگر از سخنانش گفت: زندگی در آبادان را دوست دارم چرا که مردم دوست داشتنی در آن زندگی می کنند و من از بودن در کنار آنها لذت می برم.

دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و شاهین اهواز از سری رقابت های لیگ دسته اول در وزشگاه تختی اهواز با نتیجه 2 بر 1 به سود آبادانی ها به پایان رسید.