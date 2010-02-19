برنامه مسابقات تغییر کرد / برگزاری دو روزه رقابتهای انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه قبلی، زمان برگزاری رقابتهای انتخابی المپیک نوجوانان طی روزهای 12 تا 15 اسفندماه در تیجوانا، مکزیک اعلام شده بود که فدراسیون جهانی تکواندو با کاهش یک روز از زمان برگزاری، برنامه جدیدی را اعلام کرد.

براین اساس سوم مارس (12 اسفندماه) مسابقات اوزان 55- و 73+ کیلوگرم پسران و مسابقات اوزان 49- و 63+ دختران برگزاری خواهد شد. چهارم مارس(13 اسفندماه) نیز رقابتهای اوزان 48-، 63- و 73- کیلوگرم پسران و 44-، 55- و 63- دختران انجام خواهد شد.

پنجم مارس(14 اسفندماه) تیم های استراحت خواهند داشت و از ششم مارس مسابقات جهانی نوجوانان طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.