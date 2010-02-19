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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم دنیا به شرح زیر است

- پلیس دبی خواستار دستگیری رئیس موساد شد.

- سازمان ملل شهرک سازی اسرائیل را غیر قانونی  اعلام کرد.

- رئیس کودتا در نیجر قانون اساسی این کشور را تعلیق کرد.

- عمرو موسی: اعراب از لبنان در برابر اسرائیل دفاع خواهند کرد.

- د رحملات هوایی ناتو به اشتباه 7 پلیس افغان کشته شدند.

- بایدن : آمریکا باید به دنبال یک سامانه دفاع موشکی تطبیق پذیر با کلاهک های متعارف و غیر هسته ای  باشد.

- 4 فلسطینی در کرانه باختری دستگیری شدند.

- چین: اوباما با دیدار با دالایی لاما به روابط دو کشور آسیب می زند.

- آژانس بین المللی انرژی اتمی: در مورد سوریه اطلاعاتی داریم که ثابت می کند در این کشور نیروگاههای مخفی هسته ای وجود دارد.

- اردن از همکاری اطلاعاتی با آمریکا در افغانستان دفاع کرد.

- پیدا شدن شش جسد بی سر در غرب مکزیک.

- در گزارشی اعلام شد: دانشگاها و مدارس هائیتی پس از زلزله اخیر به گورستان های دسته جمعی تبدیل شده است.

- جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای از سوی سنای این کشور شد.

کد مطلب 1036748

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