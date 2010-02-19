عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- پلیس دبی خواستار دستگیری رئیس موساد شد.
- سازمان ملل شهرک سازی اسرائیل را غیر قانونی اعلام کرد.
- رئیس کودتا در نیجر قانون اساسی این کشور را تعلیق کرد.
- عمرو موسی: اعراب از لبنان در برابر اسرائیل دفاع خواهند کرد.
- د رحملات هوایی ناتو به اشتباه 7 پلیس افغان کشته شدند.
- بایدن : آمریکا باید به دنبال یک سامانه دفاع موشکی تطبیق پذیر با کلاهک های متعارف و غیر هسته ای باشد.
- 4 فلسطینی در کرانه باختری دستگیری شدند.
- چین: اوباما با دیدار با دالایی لاما به روابط دو کشور آسیب می زند.
- آژانس بین المللی انرژی اتمی: در مورد سوریه اطلاعاتی داریم که ثابت می کند در این کشور نیروگاههای مخفی هسته ای وجود دارد.
- اردن از همکاری اطلاعاتی با آمریکا در افغانستان دفاع کرد.
- پیدا شدن شش جسد بی سر در غرب مکزیک.
- در گزارشی اعلام شد: دانشگاها و مدارس هائیتی پس از زلزله اخیر به گورستان های دسته جمعی تبدیل شده است.
- جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای از سوی سنای این کشور شد.
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