توسعه کشور در سایه امنیت / ترور و ناامنی رهاورد آمریکا در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی روز پنج شنبه در رزمایش بزرگ ولایت اظهار داشت: آنچه که امروز نیروهای مقتدر انتظامی استان لرستان در این رزمایش از خود به نمایش گذاشتند تنها گوشه ای از عظمت و توانمندی این نیروهاست.

وی امنیت و آرامش را یکی از نیازهای ضروری جامعه خواند و بیان داشت: امنیت و آسایش موجب بهره مندی صحیح از امکانات و توانمندی ها در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شیرینی و حلاوت زندگی مردم در سایه امنیت و آرامش است، بیان داشت: رشد و توسعه اقتصادی جامعه در سایه تلاش نیروهای مختلف نظامی به عنوان "امنیت آوران" کشور است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه برقراری عدالت در سایه تلاش و کوشش شبانه روزی نیروی انتظامی است، بیان داشت: شکوفایی استعداد و خلاقیت جوانان و اندیشمندان ما در سایه حرکت و ایجاد امنیت از سوی نیروهای انتظامی محقق می شود.

وی رعایت قانون و مقررات را سبب آسایش و امنیت عمومی دانست و گفت: داشتن نیروهای کارآمد در نهادهای نظامی و امنیتی سبب اعتلا و رشد همه جانبه ایران اسلامی است.

حضور آمریکا در کشورها ارمغان آور ترور و ناامنی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی همه مردم دنیا دخالتهای بی جای ابرقدرتها شیطانی است، خاطرنشان کرد: امروز آنچه امنیت جهانی را به خطر انداخته است دخالتها و تجاوزات استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جنایت کار است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اشغال کشورهای عراق و افغانستان توسط آمریکا و متحدانش، ادامه داد: هرکجا که این جرثومه فساد وارد شده ناامنی و ترور را برای آن ملت به همراه داشته است.

وی یادآور شد: اگر امروز ایران اسلامی امن ترین کشورهاست به خاطر این است که دست استکبار جهانی از این سرزمین قطع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان سبب اصلی ترور و ناامنی کنونی جهان را شیطنتها و توطئه های دشمنان اسلام و قرآن دانست و گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اراده ملت و آگاهی و پاسداری و محافظت نیروی انتظامی به عنوان امن ترین کشور دنیا مطرح است.

نیروی انتظامی با درایت فتنه را در نطفه خفه کرد

حجت الاسلام میرعمادی افزود: آنچه امروز بیش از همه برای ما ضروری است این است که ما مشاهده می کنیم که نیروی انتظامی ما با بنیادی مستحکم در برابر قانون شکنان و مخلان امنیت ثابت قدم و استوار ایستاده است.

وی تصریح کرد: افتخار ما این است که نیروی انتظامی در صف واحد در برابر فتنه گران ایستادگی کرد و با درایت فتنه ای را که از قبل برای آن برنامه ریزی شده بود را در نطفه خفه کرد.

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بدون تردید همکاری مردم با نیروی انتظامی امنیت پایدار و آسایش عمومی را به ارمغان آورده است، عنوان کرد: نیروی انتظامی امروز از مردم است و مردم نیز باید در تمام جنبه ها با این نیروی مقتدر و توانمند همکاری کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تقدیر از برگزارکنندگان رزمایش بزرگ ولایت، خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش جامعه در سایه وحدت و انسجام همه جانبه حاصل می شود.