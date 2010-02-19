اعلام زمان برگزاری هفته پایانی لیگ برتر / مسابقات کشوری یک روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود پرونده رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاههای ایران ششم اسفندماه با برگزاری رقابتهای هفته پایانی بسته شود که به دلیل تداخل آن با زمان برگزاری مسابقات کشوری این تاریخ تغییر کرد.

براساس تصمیم جدید مسئولان فدراسیون جودو، لیگ برتر 19 اسفندماه با انجام دیدارهای هفته پایانی به آخر خط خواهد رسید.

از سوی دیگر فدراسیون جودو یک روز از زمان برگزاری رقابتهای کشوری را کاهش داد. رقابتهای قهرمانی ایران قرار بود ششم و هفتم اسفندماه برگزار شود.

طبق برنامه قبلی قرار بود روز اول رقابتهای اوزان سنگین و روز دوم مبارزات اوزان سبک برگزار شود که طبق برنامه جدید مبارزات کلیه اوزان روز ششم اسفندماه انجام می شود.

هفتم اسفندماه نیز تیم های شرکت کننده یک اردوی مشترک را زیر نظر سید محمود میران سرمربی تیم ملی برگزار خواهند کرد.