آغاز عملیات حذف کنکور از سال 89 / تاثیر حذف پیش دانشگاهی در حذف کنکور

تلاش برای حذف کنکور در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 با اشاره به اقدامات در حال انجام وزارت علوم برای حذف کنکور در پاسخ به مهر گفت: در جمع بندی که با نمایندگان مجلس و آموزش و پرورش داشتیم فرایند اجرای حذف کنکور از سال آینده آغاز می شود و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره پیش دانشگاهی نیز حذف شد دیگر نیازی به تأثیرگذاری سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در کنکور نیست.

دانشجو افزود: در هر حال ما تلاش می کنیم کنکور برای سال 91 حذف شود.

مصوبه اختصاص سهمیه 20 درصدی به متأهلان در کنکور کارشناسی ارشد امسال اعمال نمی شود

وی گفت: ما برای تدوین آئین نامه اجرایی مصوبه اختصاص سهمیه 20 درصدی به متأهلان کنکور کارشناسی ارشد و به تعامل رسیدن با مجلس در خصوص آن زمان کافی نداشتیم لذا مصوبه امسال اجرایی نمی شود و در کنکور 89 اعمال نخواهد شد.

وی ادامه داد: اما در هر حال این مصوبه جزء مصوبات دولت است و باید مراحل قانونی را برای اجرا طی کند.

هیچ تغییری در کنکورهای سراسری و ارشد 89 اعمال نشده است

وزیر علوم درباره پذیرش دانشجو به سه شیوه آموزش محور، آموزشی پژوهشی و پژوهش محور در کنکور کارشناسی ارشد 89 نیز به مهر گفت: هیچ تغییری در کنکورهای سراسری و ارشد 89 اعمال نشده و این آزمونها مانند سال گذشته برگزار می شوند از این رو داوطلبان می توانند یکی از روشهای پذیرش در کنکور ارشد را انتخاب کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی دانشگاههای مادر محدود می شود

وی به ارتقای سطح کیفیت در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در نظر داریم ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در دانشگاههای مادر را کاهش دهیم و این دانشگاهها را بیشتر در تحصیلات تکمیلی فعال کنیم.

طرح جامع گسترش آموزش عالی تدوین می شود

وزیر علوم طرح جامع گسترش آموزش عالی بر اساس نیازهای منطقه ای را یکی دیگر از اقدامات پیش روی وزارت علوم در راستای افزایش کیفیت عنوان کرد و گفت: همچنین در دانشگاههای علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور به دنبال رسالت اصلی این دانشگاهها هستیم و دیگر در دانشگاه پیام نور گسترش کمی مطرح نیست.

وی از نهایی شدن طرحهای در دستور کار این وزارتخانه مانند طرح جامع گسترش آموزش عالی و آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تا فروردین ماه خبر داد و گفت: این برنامه ها تا فرودین به جمع بندی نهایی می رسند و آئین نامه های اجرایی آن از مهر ماه به دانشگاهها ابلاغ می شود.

ادامه دارد ...