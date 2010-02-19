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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۴

در واکنش به مخالفتهای اخیر؛

اردن از همکاری اطلاعاتی خود با آمریکا در افغانستان دفاع کرد

اردن از همکاری اطلاعاتی خود با آمریکا در افغانستان دفاع کرد

مقامات اردن در واکنش به مخالفت های اخیر در عرصه داخلی این کشور در زمینه همکاری جاسوسی و اطلاعاتی با واشنگتن در افغانستان، به شدت از این مسئله دفاع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن روز گذشته در جلسه پارلمان این کشور، هدف از همکاری های جاسوسی با آمریکا را در افغانستان، ضربه وارد کردن به گروه های تروریستی عنوان کرد.

وی که در برابر نمایندگان پارلمان سخنرانی می کرد، اظهار داشت: ما با گروه های تروریستی در هر جا که باشند و با تمام ابزار در دسترس مبارزه می کنیم.

وزیر خارجه اردن در ادامه افزود: مشارکت اردن در همکاری های بین المللی بر ضد تروریسم در راستای حفظ امنیت این کشور است و ما در این مسئله به منافع ملی خود نگاه می کنیم.

البته وی این مسئله را توضیح نداد که همکاری جاسوسی با آمریکا در افغانستان می تواند چه ارتباطی با مصالح ملی اردن داشته باشد.

در روز 30 دسامبر 2009 (نهم دی ماه گذشته) حمله انتحاری به پایگاه نظامی آمریکا در شهر خوست، 8 کشته بر جای گذاشت که 7 تن از آنان جاسوسان سیا و یکی دیگر افسر اطلاعاتی اردن بود.

پس از این حمله انتحاری انتقادات گسترده ای در اردن از سوی مردم و پارلمان در قبال همکاری های جاسوسی و اطلاعاتی با آمریکا مطرح شد.

کد مطلب 1036759

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