حال عمومی علامه فضل الله رضایت بخش است/ مرخصی ازبیمارستان در 2 روز آتی

یک منبع نزدیک به سید علامه فضل الله در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: علامه فضل الله چند روز پیش به دلیل ناخوشی و ضعف جسمانی در بیمارستان "بهمن" واقع در منطقه "حاره حریک" بیروت بستری شد.

این منبع افزود: پزشکان در حال حاضر حال علامه فضل الله را رضایت بخش و رو به بهبود توصیف کرده اند و ایشان طی دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهند شد.

گفتنی است که بیمارستان بهمن وابسته به انجمن کمک های خیریه ای است که تحت نظارت علامه فضل الله اداره می شود.

علامه فضل الله از شخصیتهای مذهبی و سیاسی موثر در لبنان است که نقش موثری در تحولات سیاسی این کشور دارد.