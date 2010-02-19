ادعای آژانس درباره وجود شواهد تاسیسات هسته ای مخفیانه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در گزارش آژانس که روز گذشته منتشر شده، آمده است: ذرات اورانیوم کشف شده توسط بازرسان آژانس در سوریه احتمال وجود تاسیسات هسته ای مخفیانه در این کشور در مناطقی که در سال 2007 به وسیله اسرائیل بمباران شد، را نشان می دهد.

در این گزارش آژانس متفاوت از گزارش های قبلی خود درباره وجود احتمالی تاسیسات هسته ای در منطقه "دیر الزور" سوریه سخن گفته است که در سال 2007 توسط رژیم صهیونیستی مورد بمباران قرار گرفت.

از سوی دیگر، "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش خود تاکید کرده است: کشف این ذرات اورانیوم امکان وجود فعالیت هسته ای را در مکان مورد نظر را در بر داشته و همچنین سوالاتی را درباره واقعیت مکان ویران شده به وجود می آورد.

وی از دمشق خواسته است در زمینه کشف این ذرات اورانیوم اطلاعات لازم و تکمیلی را در اختیار آژانس قرار دهد.

رژیم صهیونیستی در سپتامبر2007 با ادعای وجود تاسیسات هسته ای در سوریه و در تجاوز آشکار به حریم این کشور مکان هایی را در منطقه دیرالزور با استفاده از جنگنده های خود بمباران کرد.