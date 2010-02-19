به گزارش خبرنگار مهر، "کتاب انسان" با نام فرعی "چندین امضا برای روز رستاخیز" درباره انسان و انسانیت است و شعرهای آن تم عارفانه دارد. "کتاب علتهای عشق" هم با نام فرعی "چندین عزیزم کوچک برای هزاره صلح" شامل شعرهای کوتاهی با تم عاشقانه است.
در "کتاب عشق" 44 شعر در 88 صفحه آورده شده که شعرهای این مجموعه را میتوان دنبالهای بر"کتاب هیچ" و "کتاب فقیر" هیوا مسیح دانست. این شعرها نگاه تازهای به انسانیت دارد و جنبه اجتماعی انتقادی در آن پررنگتر است گرچه شعرها بنمایه عرفانی و دیدگاه فلسفی به موقعیت انسان نیز دارد.
"کتاب علتهای عشق" با 92 شعر خیلی کوتاه در 104 صفحه منتشر میشود و در پایان این شعرها یکی از سادهترین عبارتهایی که انسانها نسبت به هم به کار میبرند -"عزیزم" - تکرار میشود. در یکی از آنها می خوانیم: وقتی تو با منی/ ترافیک/ زیباترین مکث عالم است/ عزیزم.
شعرهای این مجموعه در فاصله بهار تا پایان تابستان 87 سروده شده است و صرفا عاشقانههایی رمانتیک نیست بلکه فضای شعرها در بحرانی ترین شرایط جنگی میگذرد . گویی آنها زاییده جنگ هستند و آرزوی جنگ در هزاره صلح در شعرها آورده شده و آخرین شعر با پایان جنگ همراه میشود.
هیوا مسیح نویسنده، شاعر و منتقد سینما است .وی با انتشار کتاب " من از دنیای بی کودک می ترسم" شیوه ادبی جدیدی را که آمیزه ای از شعر و نثر ادبی بود معرفی کرد.سپس با کتابهایی چون "من پسر تمام مادران زمینم"، "شبانی که دستهای خدا را میشست"، "کتاب آب" و "شطح نو" این شیوه را گسترش و بسط داد.مسیح همچنین بازخوانی و تصحیح چندین متن کلاسیک فارسی را در کارنامه ادبی خود دارد.
"کتاب انسان" و "کتاب علتهای عشق" تا چند روز دیگر از سوی نشر امرود به کتابفروشیها راه می یابد.
نظر شما